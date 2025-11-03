En vivo
Ana del Castillo y Andrea Valdiri dieron tremendo espectáculo por las calles de Magangué

Ana del Castillo y Andrea Valdiri dieron tremendo espectáculo por las calles de Magangué

La influencer barranquillera asistió al Carnaval Comunal novembrino en Magangué, Bolívar, junto a Ana del Castillo. Ambas se robaron el show y animaron al público al ritmo de la música.

