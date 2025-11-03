Ana del Castillo y Andrea Valdiri dieron tremendo espectáculo por las calles de Magangué

En las últimas horas, Andrea Valdiri ha dado de qué hablar por la pelea que iba a tener con Yina Calderón; sin embargo, como la DJ tomó la decisión de no enfrentarse, la barranquillera ganó. Tras este episodio, la pareja de Juan Daniel Sepúlveda volvió a impactar, pero ahora por el show que dio recientemente.

Mira también: Andrea Valdiri protagonizó bochornoso momento en el Carnaval de Barranquilla: "¿por qué me pegó?"



Andrea Valdiri y Ana del Castigo en Magangué

En varios videos que han publicado, se puede ver a Valdiri en el Carnaval Comunal en Magangué, pero lo que más ha llamado la atención es que no está sola. Junto a ella estuvo la cantante Ana del Castillo, y juntas se montaron en una carroza para mostrar sus mejores pasos de baile.



En el clip que la barranquillera publicó se observa que tiene un traje dorado y una corona que le da el toque a su outfit. Por el lado de la intérprete de 'La cachera', lució un vestido en donde el verde resaltó entre los presentes. Cada una iba saludando a los asistentes, pero hubo un momento que se robó el show.

No solamente bailaron con algunas personas del público, sino que también, se subieron a este carro para hacer su presentación. A medida que iba sonando la canción, sacaron los pasos prohibidos. Para agradecer por este momento, Andrea Valdiri comenta lo siguiente: "Cuando hay autenticidad, no hay protagonismo. Hay unión y propósito, la energía no miente". Frente a esto, Ana del Castillo le responde: "I love you, auténtica. Uy mi amoooorrrr, qué locura de mujer, qué energía, movimiento de cadera, la hiciste bojaaaaaaa. Dios te bendiga, tenemos que tomarnos unos drinks".



Publicidad

Andrea Valdiri está en su mejor momento y así lo ha demostrado. Es de recordar que la influencer compartió en sus redes sociales el costoso regalo que le dio su pareja por el Día del Amor y la Amistad: un iPhone 17, valorado en casi siete millones de pesos, acompañado de una tarjeta que decía “Gracias por ser mi persona favorita”.

Publicidad

Mira también: Andrea Valdiri le regaló a su hija un apartamento: Conoce las razones y mira cómo es

La barranquillera publicó el detalle en sus historias de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, dejando ver la complicidad que tiene con su novio y lo feliz que está actualmente, tras unos años de terminar con Felipe Saruma, con quien duró casi dos años casada.