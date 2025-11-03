Exparticipante del 'Desafío' se operó y mostró parte del proceso: "Se llegó el día"

Cami, la recordada capitana de Alpha en el 'Desafío', confesó en su cuenta de Tiktok que se iba a operar. En aquel clip indicó que se sentía incómoda con un 'gordito' que tenía en la parte superior del pecho. Por lo cual, recurrió con un profesional para que la aconsejara.

Cami, excapitana de Alpha en el Desafío' se operó

"Es algo que tenía ganas hace mucho tiempo. No había dado ese empujoncito, porque no estaba segura, entre otras. Todo empezó porque yo tengo los gorditos de aquí del brasier y cuando uno se va a poner camisas strapless, se ve terrible, o por lo menos a mí no me gusta como se ve. Entonces yo llegué al cirujano a decirle", afirmó.



"Yo toda la vida he sido plana y para hacer ejercicio, me parece delicioso. El cirujano me dijo, que cuando me iba a quitar esa grasita de ahí, me dijo que iba a quedar más plana. Me dijo que la solución era ponerme unos implantes pequeños, algo lindo que sea vea natural. Y yo dije, ¿por qué no?", añadió Cami.

"Yo fui a varios cirujanos, pero el que escogí fue por varias razones. La paz y tranquilidad que me dio, se nota que sabe mucho y tengo amigas que se han operado con él. Les estaré publicando cómo me va, el postoperatorio, los resultados, en fin todo", puntualizó.



Posteriormente, reveló cómo fue el día de su operación. Mostró que el doctor le envió un kit completo, para que el día del procedimiento no le hiciera falta nada y saliera perfecto. Lo primero que hizo antes de ingresar al quirófano, fue hacer una videollamada con una amiga, mientras se ponía la bata con su cofia respectiva.

Tras unos minutos después, reveló que todo salió muy bien. Además, que al principio sí le dolieron los brazos, pero en estos días de recuperación, se ha sentido mucho mejor. Asimismo, su mamá Vicky fue quien la acompañó en todo este proceso y le llevó un buñuelo cuando le avisaron que ya podía ingerir alimentos. Aunque hasta el momento no ha mostrado los resultados, los fans están a la espera de observar lo que se hizo y ver su evolución.