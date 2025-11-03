En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Exparticipante del 'Desafío' se operó y mostró parte del proceso: "Se llegó el día"

Exparticipante del 'Desafío' se operó y mostró parte del proceso: "Se llegó el día"

Cami, quien perteneció a Alpha, en esta temporada del Desafío Siglo XXI, les confesó a todos sus seguidores que tenía un complejo y que esto la llevó a cambiar una parte de su cuerpo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad