Aida Victoria Merlano fue captada junto a un misterioso hombre: esta sería su identidad

Aida Victoria Merlano ha dado de qué hablar en los últimos días luego de confirmar que terminó con Juan David Tejada, el papá de su hijo. Recientemente, la grabaron llegando a un centro comercial con un hombre misterioso, agarrada de su mano. En los clips se han conocido, la mujer está muy sonriente y con su bebé en un coche.

Aida Victoria estaría con Felipe Zapata

Merlano lucía un vestido amarillo con tacones. Mientras caminaba junto a esta persona, también se le vio compartiendo con otros individuos. Hasta el momento la influencer barranquillera no se ha pronunciado y varios fanáticos están esperando a que ella confirme que ya está en una nueva relación y revele la identidad del hombre, que según los internautas se llama Felipe Zapata.



"Yo sé que la mayoría de nosotras alguna vez sentimos que eso era parte del empoderamiento", "cuando uno madura, se da cuenta de que detrás de tanta pareja, solo hay un vacío inmenso que ella trata de llenar con hombres", "que sean felice, la gente es muy cansona", "Jajaja ya sabemos cómo terminará todo", "la gente toda ofendida, es el cuerpo y la vida de ella, lo que no sirve que no estorbe y el luto es para los muertos", dijeron algunos.

Es de destacar que, hace unos días, tanto Zapata como Merlano se fueron de viaje y subieron fotos en lugares idénticos. A partir de esto, los internautas empezaron a sospechar de que sí están juntos. La primera imagen fue cuando los dos estaban en lo que sería un hotel. Además, aseguran que en una historia de él se alcanza a escuchar la voz de la hija de la exsenadora de Colombia. Posteriormente, mostraron que estaba entrenando en un gimnasio y a comprar los lugares, son iguales.



Los usuarios de Instagram están muy atentos a que Aida Victoria confirme su relación con Felipe Zapata, si es que realmente tiene algo más allá que una amistad. Por el momento, la influencer está enfocada en su bebé y en los diferentes proyectos que tiene. Es de recordar que, la expareja de Westcol recientemente mostró a su hijo con un emotivo video y varios famosos le comentaron que estaban impactados con su clip tan especial, porque lo hizo vestida de campanita.