Cuánto dinero se llevó el televidente en La Danza de los Millones: esto le preguntaron

En este captulo, los famosos dejaron para los televidentes un gran total. A lo largo de seis juegos, cada una de las parejas, Angélica Blandón y Kevin Bury, vs, Leidy Solis y Olímpico, exparticipante del ‘Desafío’, iban compitiendo y el dinero que no recogían, lo guardaban en el bóveda.

Cuánto dinero se llevó el televidente HOY en La Danza de los Millones

Precisamente, la persona que contestó el teléfono se llevó $60.554.000 al responder una simple pregunta: ¿Cómo se llama el vigilante de La Danza de los Millones? y la respuesta era Godoy, personaje de Don Jediondo.



Quién ganó HOY en La Danza de los Millones

Dos duplas se enfrentaron en una serie de pruebas exigentes. Por un lado estuvieron, los actores en el equipo azul; por el otro, el rosado, los medallistas olímpicos. Desde el arranque, ambas parejas lograron sumar dinero, aunque el crecimiento del monto destinado al público comenzó a destacarse desde la segunda ronda.



Al inicio de la competencia, Angélica Blandón y Kevin Bury consiguieron $6.776.000 y la dupla rival sumó $6.171.000; por lo cual, los azules lograron acumular en total: $12.947.000. El dinero que se fue para los colombianos fue de $7.053.000.

En la segunda prueba, los actoress no lograron sumar dinero, a diferencia de sus contrincantes, que obtuvieron $6.000.000. En este punto, el público colombiano marcó una amplia diferencia al alcanzar $14.000.000 en su acumulado.

Para el tercer juego, ambas parejas volvieron a registrar ganancias. Blandón y Bury añadieron $2.375.000, mientras que Leidy Solís y Olímpico sumaron $3.500.000, llegando a $5.875.000. Entre tanto, los televidentes continuaron creciendo hasta los $14.125.000. La cuarta prueba fue una de las más parejas de la jornada, ya que ambas duplas lograron $8.000.000 cada una. A su vez, el público agregó $4.000.000 más a su bolsa.





En el quinto reto, Angélica y Kevin consiguieron $2.392.000, para un total parcial de $3.874.000, mientras que la otra pareja sumó $1.481.500. Por su parte, a los colombianos les dejaron $16.126.000.

En el cierre de la competencia, Blandón y Bury obtuvieron $5.875.000, mientras que Leidy Solís y Olímpico se impusieron con $8.875.000, llegando a un acumulado de $14.750.000. En esta última ronda, los televidentes añadieron $5.250.000.

Al finalizar la jornada, los televidentes terminaron con $60.554.000. A su vez, Leidy Solís y Olímpico finalizaron con $34.625.000, mientras que Angélica Blandón y Kevin Bury acumularon $24.821.000, en una jornada marcada por la intensidad y el protagonismo de los televidentes.

