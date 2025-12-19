Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol

Ganador del 'Desafío' participó en La Danza de los Millones, ¿cuánto dinero se llevó? - CaracolTV

En la segunda prueba, Kevin Bury y Angélica Blandón no lograron sumar ganancias, mientras que la dupla contraria, integrada por Olímpico, ganador del Desafío, junto a Leidy Solís, sí consiguió obtener dinero en ese reto.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner la danza de los millones DK

Ganador del 'Desafío' participó en La Danza de los Millones, ¿cuánto dinero se llevó?

El equipo azul, conformado por Kevin Bury y Angélica Blandón, no logró hacer ni un punto en el segundo juego; mientras que, el rosado, integrado por el exparticipante del 'Desafío' y Leidy Solis, sí obtuvieron dinero.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail