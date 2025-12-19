Ganador del 'Desafío' participó en La Danza de los Millones, ¿cuánto dinero se llevó?

En este cuarto capítulo de 'La Danza de los Millones', los televidentes se sorprendieron al ver quiénes serían los participantes. En esta oportunidad llegaron: los actores, Angélica Blandón y Kevin Bury, y por el lado de los deportistas, Leidy Solis y Olímpico, ganador del ‘Desafío’.

Todas las noches se están realizando seis juegos, en donde cada equipo, rosa y azul, deben medirse para acumular dinero. Los billetes dejen pasar o se queden en el suelo, son destinados para los colombianos, a quienes llaman al final de la noche para hacerse una pregunta y si la responden bien, se llevan todo lo recolectado por ese programa.



Cuánto dinero se llevó el equipo de Olímpico en La Danza de los Millones

Ahora bien, Olímpico fue uno de los llamó la atención por su puntería y estrategia para ganar junto con su compañera. Precisamente, en el segundo juego, los azules no lograron hacer ningún punto, mientras que los rosa $6.000.000, una cifra que emocionó a los deportistas. Esto se fio, luego de que en el primer encuentro los actores ganaran $12.947.000 en total, mientras que los medallistas olímpicos solo se quedaron en esa etapa con $6.171.000.

En el tercer enfrentamiento, Blandón y Bury sumaron $2.375.000. Por su parte, Solís y Olímpico obtuvieron $3.500.000, lo que les permitió llegar a un acumulado de $5.875.000. El cuarto juego fue equilibrado, ya que ambas parejas consiguieron $8.000.000 cada una.





En el quinto reto, la dupla de Blandón y Bury obtuvo $2.392.000, llegando a un total parcial de $3.874.000. La pareja contraria sumó $1.481.500, mientras que los colombianos alcanzaron una cifra acumulada de $16.126.000.

Finalmente, en el sexto juego, la pareja integrada por Angélica y Kevin logró $5.875.000. En contraste, Leidy y Olímpico se destacaron al sumar $8.875.000, alcanzando un acumulado de $14.750.000. Al cierre de la competencia, los acumulados finales dejaron a la dupla de Solís y Olímpico con $34.625.000 y la pareja de Blandón y Bury con $24.821.000, reflejando una jornada intensa y muy disputada.

