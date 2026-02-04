Andrea Serna conoce al “nuevo integrante” de Neos: Valentina y Rata lo presentan

En el capítulo 129 del 'Desafío del Siglo XXI', Andrea Serna se conecta por videollamada con los participantes que permanecen en competencia. En la comunicación participan las cuatro parejas del equipo Gamma y la pareja que continúa en representación del equipo Neos. El contacto se realiza con el objetivo de convocarlos al Desafío de Sentencia y Bienestar, el cual se desarrolla más adelante en el Box Rojo como parte de la recta final del programa.

Durante la videollamada, la presentadora interactúa con los equipos y dirige su atención hacia la casa verde, correspondiente al equipo Neos. En ese espacio, identifica la presencia de una figura adicional que llama su atención y que es presentada como una tercera “persona” dentro de la casa.

Quién es el "nuevo participante" de la casa Neos en el 'Desafío'

El nuevo integrante de la casa Neos corresponde a un muñeco de trapo elaborado de manera manual por Valentina y Rata. La creación se realiza durante un tiempo libre dentro de la competencia, utilizando prendas de vestir pertenecientes a ambos participantes. El muñeco recibe el nombre de Capitán Ratina, una denominación construida a partir de los nombres de quienes lo confeccionan.

Durante la comunicación, la presentadora reacciona ante la presentación del muñeco y hace referencia al resultado del trabajo realizado por los Súper Humanos. También menciona de forma jocosa la posibilidad de que este nuevo integrante pueda o no estar presente en las pistas, aclarando que su participación en las pruebas presenta ciertas limitaciones dentro del contexto del juego.

Finalizada esta interacción con el equipo Neos, la presentadora dirige la conversación hacia los integrantes de Gamma. En ese momento, les consulta por la decisión tomada tras perder el Desafío de Sentencia y Servicios, específicamente sobre el motivo que los lleva a asumir el pago del arriendo dentro de La Ciudad de las Cajas.

Además, plantea una pregunta dirigida a algunos de los concursantes relacionada con el avance en la competencia. Les solicita identificar a las personas que consideran deben continuar en el juego y avanzar hacia la instancia de semifinal.

