Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Feid y Karol G en los Grammy
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién es el nuevo integrante del ‘Desafío’: será compañero de Rata y Valentina - CaracolTV

Durante el llamado, la presentadora se entera de la creación que hicieron los participantes de Neos en su tiempo libre. Pese a que la figura no puede competir, sí les da apoyo moral a los jugadores.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Andrea Serna conoce al “nuevo integrante” de Neos: Valentina y Rata lo presentan

Durante el llamado, la presentadora se entera de la creación que hicieron los participantes de Neos en su tiempo libre. Pese a que la figura no puede competir, sí les da apoyo moral a los jugadores.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025.jpg