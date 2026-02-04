Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 4 de febrero: la contextura física le juega en contra a un equipo

En el capítulo 129 del 'Desafío del Siglo XXI', una pareja de cada equipo llega al Box Rojo de contacto para disputar el Desafío de Sentencia y Bienestar. Esta prueba corresponde a la última de este tipo antes de la instancia de semifinal. Los equipos que participan en esta jornada son Gamma y Neos, que seleccionan a dos de sus integrantes para representarlos en el enfrentamiento.

Por el equipo Gamma ingresan Rosa y Gero. Por el equipo Neos compiten Valentina y Rata, quienes permanecen como los únicos integrantes activos de su equipo en esta etapa de la competencia.

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 4 de febrero

Al finalizar la prueba, el equipo Gamma se queda con la victoria del Desafío de Sentencia y Bienestar correspondiente al día 4 de febrero.

Como consecuencia directa de la victoria, Gamma obtiene el derecho de definir los próximos Chalecos de Sentencia, una decisión que tendrá impacto en el desarrollo de la siguiente etapa de la competencia.





Durante el desarrollo del enfrentamiento, ambos equipos ejecutan sus estrategias conforme al formato del juego. En una de las primeras instancias del desafío, Rata logra anotar el primer punto de la prueba. Como resultado de esta acción, obtiene la Moneda Dorada, un beneficio que le permitirá acceder posteriormente a la Máquina de Dinero.

El enfrentamiento continúa con la participación activa de las dos parejas. A lo largo de la prueba, Gamma logra sumar los puntos necesarios para superar a Neos en el marcador general. El desempeño conjunto de Rosa y Gero les permite mantener la ventaja durante las rondas decisivas del encuentro deportivo.

