Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Feid y Karol G en los Grammy
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 4 de febrero: capítulo 129 en el Box Rojo - CaracolTV

Valentina, Rata, Rosa y Gero llegan al Box Rojo para el Desafío de Sentencia y Bienestar, en el que también está en juego la Moneda Dorada que da acceso directo a la Máquina de Dinero.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 4 de febrero: la contextura física le juega en contra a un equipo

Valentina, Rata, Rosa y Gero llegan al Box Rojo para el Desafío de Sentencia y Bienestar, en el que también está en juego la Moneda Dorada que da acceso directo a la Máquina de Dinero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (1).jpg