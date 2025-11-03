Exparticipante del 'Desafío' caminó junto a Shakira en su concierto en Bogotá: VIDEO

En las últimas semanas, se conoció que Grecia tuvo que abandonar el 'Desafío Siglo XXI' al ser eliminada en el Box Negro por Valentina. Se robó el corazón de todos los colombianos, no solo por su belleza, sino por su personalidad y por cómo fue con cada uno de sus compañeros de la competencia.

Grecia en la caminata de Shakira en Bogotá

Recientemente, volvió a dar de qué hablar, pero no por el reality, sino porque estuvo con Shakira en la caminata que hace la artista cada vez que va a empezar un concierto. En esta ocasión se llevó a cabo en Bogotá y nadie se quería perder la oportunidad de ver de nuevo a la barranquillera en el escenario.



Lo primero que mostró Grecia fue cuando los estaban alistando a todos para salir con la expareja de Gerard Piqué. Posteriormente, dejó ver su cara de asombro y lo emocionada que estaba por vivir esta experiencia única que la vida le estaba regalando. Los seguidores no dudaron en reaccionar y hasta le pidieron que los saludara. "Divina Grecia, una Barbie", "salúdame, por favor", "así es Grecia, siempre te veo como gamma", "te amo", entre otros mensajes que le dejan a diario.

Qué hará Grecia con la moto que se ganó en el Desafío

Grecia, exparticipante de el 'Desafío Siglo XXI', habló sobre el premio que obtuvo durante su paso por el reality: una motocicleta. En “Preguntas a Muerte”, contó que aún no tiene claro si se quedará con el vehículo o si lo venderá. Aunque sabe manejar motos automáticas, confesó que nunca ha conducido una de alto cilindraje, lo que le genera algo de nervios.

La desafiante explicó que, pese a su esfuerzo en la competencia, no se llevó dinero del programa. Por eso, analiza cuidadosamente qué hacer con el premio, pues su situación actual la lleva a pensar en la posibilidad de venderlo si lo considera necesario.

Aun así, Grecia se mostró agradecida por la experiencia vivida y por las oportunidades que surgieron a partir de su participación. Aseguró que el Desafío le dejó aprendizajes valiosos y que se siente orgullosa de haber llegado tan lejos dentro de la competencia, en la que tuvo buenos compañeros tanto en Alpha como en Gamma.

