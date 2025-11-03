En vivo
Exparticipante del 'Desafío' caminó junto a Shakira en su concierto en Bogotá: VIDEO

Exparticipante del 'Desafío' caminó junto a Shakira en su concierto en Bogotá: VIDEO

Grecia, quien recientemente fue eliminada del 'Desafío Siglo XXI', ha publicado en sus redes sociales todo lo que ha hecho tras salir de la competencia y registró que cumplió un sueño.

