Esposa de Carlos Barbosa habla del último día de la vida del actor: “Nos tomamos de la mano”

Luego de su muerte, el 9 de octubre, a los 81 años, su familia y amigos lo recordaron, por lo cual, contaron sus mejores anécdotas. Y también su familia expuso esos detalles con los que siempre lo llevarán en su corazón.

Mensaje de la esposa de Carlos Barbosa

El primero que habló fue Ramiro Meneses, quien afirmó que él es una de esas personas que se encuentran muy pocas veces en la vida. Que siempre estaba presto para todo y que era muy creativo, sonriente. Posteriormente, Alejandra Miranda, quien también es actriz, afirmó que él era muy profesional, porque llegaba a tiempo, se sabía los guiones y cuidaba su aspecto.



Por otra parte, Bella Barbosa, la hija de Carlos, indicó que ella tuvo al mejor papá del mundo. Destacó que su progenitor era muy alegre, noble y amigable. Además, que tener una conversación con él era muy agradable, porque se podía hablar de cualquier tema con él, siendo un hombre muy inteligente.

Más tarde habló Myriam Bohórquez, la viuda de Carlos Barbosa, quien afirmó que lo enamoró ese sentido del humor y su capacidad de interpretar sus personajes. Asimismo, detalló que los dos fueron muy cómplices y unidos. “Lo amo y lo amaré siempre”. Es de destacar que, su hija, quien está radicada en España, lo despidió desde la distancia y su esposa lo acompañó hasta el último momento.

“Él tenía un mieloma múltiple, que se lo descubrieron después de pandemia. Se fue tranquilo. La última semana para él fue muy tranquila, porque, afortunadamente, los médicos le dieron hospitalización domiciliaria. Entonces lo visitaban en casa y la idea era darle una mejor calidad de vida, que no sintiera dolor”, empezó confesando.

Indicó que lo que más le gustaba era el helado y que se lo pidió a muchas veces, en este proceso. Después de esto, habló en detalle de cómo fue el día que falleció, en donde el actor le confesó que él tenía mucho sueño y ella le dijo, que tranquilo y que se durmiera con ella. “Yo estoy bien acá. Me tomó de la mano y se fue durmiendo. Nos tomamos de la mano hasta que se fue”, puntualizó.

