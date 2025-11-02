En vivo
Expediente final
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Esposa de Carlos Barbosa habla del último día de la vida del actor: “Nos tomamos de la mano”

Esposa de Carlos Barbosa habla del último día de la vida del actor: “Nos tomamos de la mano”

Su hija, Bella Barbosa, cuenta en La Red una divertida anécdota, mientras que su esposa, Myriam Bohórquez, revela sus últimos momentos y cómo fue ese dolor tan grande.

Publicidad

Publicidad

Publicidad