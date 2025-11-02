Hijo de Lisandro Meza habla de la disputa familiar por sus regalías

Juan José Meza, el hijo de Lisandro Meza, reveló que han sido días muy difíciles luego de su muerte. Aparte de dejar un vacío en la familia, confirmó que actualmente están en medio de una disputa por las regalías del artista. En total son 12 familiares que están demandando a tres hermanas, que aseguran de que su papá les dejó toda la herencia a ellas.

Qué problema tiene la familia de Lisandro Meza

Según relató el hombre, su progenitor quería que sus hermanos se repartieran todo por partes iguales. Asimismo, reveló que él no dejó ningún tipo de testamento, pero indicó que él siempre lo decía, y para él la palabra se respetó.

"Hasta su propia madre de nacimiento se está viendo afectada, porque tiene que mendigar a veces para que su propia hija o los otros le ayudemos a ella. Porque una persona como ella se debe ganar el 50%, es algo legal, porque el restante es para los hijos divididos", agregó.

Posteriormente, Juan José reveló que esas personas, con las que tienen el problema familiar, siempre han sido muy complicadas. Según recalca él, ellas le han bloqueado la entrada a compartir con el artista fallecido. Adicionalmente, dijo que su papá tomaba una medicina muy fuerte, por lo cual, lo dopaban y lo llevaban a firmar documentos.

"Eso es lo que queremos ver. De hecho, hay cosas que han dicho que la mamá de esas mujeres iba con mi padre, pero ella decía 'nos engañaban'. Entonces, hay muchas versiones, eso es lo que he escuchado también. Esperemos que todo salga a la luz y lo que único que puede decir, es que ella es la que tiene los derechos. Yo particularmente que haya visto un documento que diga, 'Lisandro Meza' autoriza a mi hija como heredera única, si él lo hizo, no hay problema, eso se respeta, lastimosamente no lo ha mostrado y sigue recibiendo todas las regalías de mi padre", agregó.

