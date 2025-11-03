Manuela no se salvó del polígrafo; reveló si repetiría el beso con Juan y así reaccionó él

Manuela, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, confesó ante las cámaras si volvería a darse un beso con Juan. Ella también se expuso antes el polígrafo y cuando le hicieron dicha pregunta, su respuesta fue de inmediato que no lo haría otra vez.

Manuela, del 'Desafío', habla del beso con Juan

En ese momento le cuestionaron de nuevo, pero ella se sostuvo. "No, segura, ni que fuera Yudi", indicó. Posteriormente, dijo "la máquina ya está cogiendo de parche hacer ese sonidito". Esto, luego de que el polígrafo demostrara que ella estaba supuestamente mintiendo. Frente a esto, Juan también siguió la idea, y afirmó que el instrumento estaba dañado.



Posteriormente, reveló con cuál mujer no siente que habría una amistad y con cuál sí, aparte de Valentina, con la que llegó a unirse bastante cuando ambas quedaron en Alpha, antes de que Manuela bajara bandera en el programa de los colombianos.



Qué dijo Manuela de Yudisa

"Sí con Grecia y no con Yudisa. Se me vino a la cabeza, porque vengo de las últimas niñas que han estado en competencia y he mirado los capítulos desde que salí. He visto actitudes que ella ha tenido. La medio burla que tuvo en la pista de aire del miércoles, sentí cositas y lo recuerda. Y sí, habría más opciones, la verdad. Aclaro que ella no me cae mal", agregó



Cómo fue el beso de Yudisa con Juan

En el capítulo 58 del Desafío Siglo XXI se vivió un momento que sorprendió a todos: Yudisa intentó darle un beso a Juan, capitán del equipo Omega, tras finalizar la prueba de Sentencia y Servicios. Mientras los grupos conversaban sobre su desempeño, la participante se acercó a él e hizo el gesto de darle un pico, pero Juan reaccionó colocando sus dedos sobre la boca y luego la abrazó con fuerza. Grecia y Zambrano celebraron la escena con emoción al ver a su compañera tan contenta.

Más adelante, Manuela y Valentina, del equipo Alpha, comentaron el episodio y recordaron que Manuela ya había besado a Juan en el capítulo 22, durante una dinámica en la Club House. En aquella ocasión, Mafe Aristizábal había propuesto que los competidores escribieran en un papel quién les parecía más atractivo, y los nombres que coincidieran debían besarse.

Entre las parejas formadas estuvieron Lucho y Valentina, Deisy y Rata, Eleazar y Tina, y finalmente Manuela y Juan, quienes sellaron su reto con un beso que generó gritos y aplausos entre sus compañeros.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.