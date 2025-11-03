Juan, que salió del ‘Desafío’, conoció a su papá a los 5 años y pensó que era “rico”

Aunque Juan Andrés Díaz Hurtado, como se llama el exconcursante que salió del ‘Desafío’ por una lesión, es muy apegado a su papá —y de hecho fue por él que se fue a vivir a Barranquilla—, los primeros años de si vida no compartió con él.

Fue a los cinco años cuando, junto a su mamá, se trasladó hasta la capital de Atlántico para conocer a Jesús Díaz, su padre. Ese momento fue muy especial, no solo para el exconcursante antioqueño, sino también para su madre que recuerda ese momento con mucha nostalgia.

“[…] Fuiste un niño muy amoroso, muy querido, muy tranquilo, muy noble. En especial, recuerdo cuando tenías cinco años y fuimos a Barranquilla, prácticamente a conocer al papá. Me pareció un momento muy, muy bonito porque cuando lo viste te pusiste a llorar, ya cuando viste el carro se te vino a la cabeza decir que tu papá era rico porque tenía un carro muy bonito, te montaste en la parte delantera del carro, él colocó sus vallenatos durísimo y cantaba y tu lo mirabas con esa nostalgia, como que no creías. Yo creo que ese momento fue muy, muy bonito para ti y pues para mí mucho más”, relató la madre del participante.

El antioqueño se emocionó con las palabras de su mamá y agregó que no recordaba que había dicho que su padre era rico. “Me imaginó que esta muy nervioso en ese momento porque, obvio, ya tenía uso de razón y no conocía a mi papá”, anotó Juan.



Qué pasó con Juan en el ‘Desafío’ 2025

El competidor tuvo que abandonar el ‘reality’ por una lesión que sufrió en uno de sus dedos. Aunque Juan ya se venía quejando de un dolor, había competido sin problema en varias pruebas. No obstante, en un Box Blanco su dedo se agravó y no pudo terminar. Posteriormente, el equipo médico del 'Desafío' lo examinó y determinó que él no podía continuar. Pese a que salió, el antioqueño no se fue con las manos vacías, sino que se ganó 53 millones de pesos, un celular y una moto.