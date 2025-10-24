Juan revela la verdad detrás de su lesión en el ‘Desafío’: “No se lo conté a mis compañeros”

En el capítulo 79 del Desafío Siglo XXI, los participantes se enfrentaron de nuevo al Box Blanco, pero hubo un hecho que impactó a más de un televidente. Cuando Juan estaba pasando por un obstáculo revela lo mal que se siente por su dedo y espera unos segundos.

Mira también: Lesión de Juan en el Box Blanco del 'Desafío': gritó de dolor y pidió revisión médica



Él pregunta si puede ir a que lo revise el personal médico, pero su equipo anima a seguir en la pista. Posteriormente, empieza a pasar el obstáculo, pero llega un momento en donde no puede sostenerse más y se cae. Es ahí cuando el juez le indica que en ese instante puede ir a recibir atención.



Qué dijo Juan sobre la lesión en el 'Desafío'

Precisamente, en ‘El último adiós’, Juan no duda en hablar sobre el tema y revela la verdad de toda esta lesión que le causó la salida del programa. En primera medida, indicó que este problema ocurrió desde hace un tiempo, pero siempre encontró una solución para realizar todas las pistas.

“Golpes, demasiados raspones y el detonante fue la luxación del dedo que venía desde hace muchas pruebas peleando con ese dedo así. En donde me negaba a irme por una lesión y nada, no fue decisión mía, pero bueno dejarlo en manos de Dios que haya sido lo mejor”, empezó diciendo.



Publicidad

“Una de las cosas que no se van a dar cuenta, desde la primera lesión del dedo, creo que pasaron demasiadas pistas y siempre lo tenía vendado. En varias oportunidades, el dedo ya se me salía, en tierra varias veces. Yo lo veía y simplemente sin decirle a nadie me lo acomodaba”, añadió.

Mira también: Qué pasaría en el 'Desafío' si Juan sale por lesión en esta etapa de dos equipos

Publicidad

Finalmente, agregó que nunca les comentó a los participantes del Desafío Siglo XXI, porque siempre estuvo mentalizado en ganar y en olvidar que tenía una afectación en su mano. A pesar de esto, hoy se despide de la competencia agradeciéndole a todos por su apoyo.

“Desde la primera vez que me lesioné, le pregunté al juez qué hacía, que, si me lo acomodaba y me dijo que sí, yo lo halé y listo. Se me salía en algún que otro esfuerzo, y para no parar, lo acomodaba, iba con el dolor, pero seguía. De pronto no lo van a ver y no se lo dije a ninguno de los compañeros hasta el día de hoy”, puntualizó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.