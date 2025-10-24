En vivo
Qué le pasó a Rosa en el 'Desafío' de Sentencia y Bienestar: Tina entró en desesperación

Omega había tomado la delantera en el Box Azul, pero cuando estaban en el momento de la definición, Gio, de Gamma, llegó rápido para ayudar a su equipo a ganar tras regresar del Cubo de los Eliminados por lesión de Juan.

