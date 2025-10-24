Qué le pasó a Rosa en el ‘Desafío’ de Sentencia y Bienestar: Tina entró en desesperación

En este capítulo 80 del Desafío Siglo XXI, los participantes tuvieron los sentimientos a flor de piel, porque Juan se tuvo que despedir de sus compañeros tras una lesión en su dedo. Este hecho dejó a todos en shock, porque no podían creer que se les iba un integrante en medio de este punto de la competencia.

Qué le pasó a Rosa en la prueba del Desafío

Por tal razón, Gio, quien se encontraba en el Cubo de los Eliminados, llegó en su reemplazo y además, tuvo que ponerse el chaleco que tenía Juan. El equipo lo recibió con los brazos abiertos para seguir dándola toda en cada una de las pistas y así obtener las victorias.



Este 24 de octubre se llevó a cabo la prueba de Sentencia y Bienestar, en donde Gamma podía luchar por ganarse ese kit de sobrevivencia y estar más cómodos en Playa Baja. En esta ocasión los grupos quedaron de la siguiente manera:

Gamma:Mencho, Yudisa, Gio, Potro

Omega: Rosa, Tina, Rata, Leo



Omega desde un comienzo tomó la delantera, porque hicieron una pista muy rápida, pero cuando llegó el momento de la definición todo cambió. Rosa era la última participante que debía poner unos sacos pequeños en una superficie.

Varias veces lo intentó, pero cuando ya estaba llegando al final, Gio fue más veloz y por eso obtuvieron la victoria. Tras unos días complejos, Gamma volvió a ver la luz y más con la llegada de Gio, a quien la puntería le ayudó para que cada triángulo quedara preciso y no se le cayera. Frente esto, el equipo liderado por Yudisa no dudó en celebrar y que esta noche no recibirán el chaleco.

