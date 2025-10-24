Juan se va del Desafío por una lesión: se le quiebra la voz en desgarradora despedida

El capítulo 80 del Desafío Siglo XXI comenzó con la incertidumbre sobre el futuro de Juan, integrante de Gamma, quien volvió a lesionarse uno de sus dedos durante la prueba del Box Blanco. Al regresar a Playa Baja junto a sus compañeros, el participante comentó que estaba a la espera de los resultados médicos y confiaba en poder seguir.



Juan sale del Desafío por lesión

Sin embargo, minutos más tarde, Andrea Serna llamó a ambos equipos para dar a conocer la noticia: “El dictamen médico dice que Juan no puede continuar en esta competencia”. Al escucharla, Juan se agachó y rompió en llanto, mientras sus compañeros no podían ocultar la sorpresa y la tristeza.

Serna le pidió que compartiera unas palabras de despedida, y aunque le costó contener la emoción, el competidor habló entre lágrimas:



“Nada, Andre… ya lo veía venir. Yo sabía que si me sacaban de acá para revisarme afuera ya iba a ser imposible. Yo quería seguir, quería seguir dándola toda y seguir demostrando a todos acá y a Colombia que yo era un berraco, un competidor que, sin importar las circunstancias, iba para adelante”.

Conmovido, continuó dirigiéndose especialmente a su compañera, amiga y ahora capitana de Omega: “A Kati, yo sé que nos prometimos llegar a la final juntos, desde antes de entrar acá. Ella sabe que la admiro demasiado, ella no es mi amiga, es mi hermana”.

Finalmente, se despidió agradeciendo a todos sus compañeros: “Gracias a Dios por haberme permitido vivir esta experiencia con ustedes. Son excelentes personas y atletas. Me da mucha tristeza irme así, yo tenía otro plan… no dejaba de verme en las finales. Pero nada, gracias por la amistad que me han brindado. Nos vemos afuera”.



