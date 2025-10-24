En vivo
La Reina del Flow
Quién ganó la prueba HOY en el Desafío: una mujer puso a sufrir a sus compañeros

Quién ganó la prueba HOY en el Desafío: una mujer puso a sufrir a sus compañeros

Con el regreso de Gio a Gamma por la lesión de Juan, los equipos se encuentran en el Box Azul para competir por el Bienestar. En la definición, una mujer resulta retrasando a su escuadra.

