Quién ganó la prueba HOY en el Desafío: una mujer puso a sufrir a sus compañeros

En el capítulo 80 del Desafío Siglo XXI se vivió la competencia de Sentencia y Bienestar. Cada equipo debía superar un complejo recorrido por relevos, comenzando con un salto a la piscina para pasar por encima de un obstáculo, luego sumergirse para atravesar un aro metálico y continuar con otro obstáculo antes de salir del agua.

Después, los desafiantes tomaban un celular ubicado en una tarima y debían pasar por un túnel para llegar a la siguiente piscina, donde, bajo el agua, fotografiaban una operación matemática escrita en una estructura. Luego, subían por una escalera hasta el segundo piso del Box, revisaban la imagen y resolvían el cálculo.

El resultado servía como clave para desbloquear un candado gigante. Una vez todos los números eran correctos, el candado liberaba un cofre con 10 bolsitas de arena que debían lanzarse sobre una superficie inestable. El equipo que lograra mantener todas las bolsas sin que cayeran, ganaba la prueba.



Quién ganó la prueba del Box Azul

En una reñida competencia donde cada segundo contaba, Gamma logró quedarse con la victoria, aprovechando su coordinación y la motivación por el regreso de Gio, quien volvió de la Muerte con más energía que nunca. Aun así, Gamma celebró con euforia este triunfo que les asegura el bienestar y marca un nuevo comienzo con el retorno de su compañero.

