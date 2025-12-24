Quién es el nuevo novio de María Gabriela Isler; ella no ha borrado sus fotos con Mauro Urquijo

María Gabriela Isler y Mauro Urquijo han sido una de las parejas más polémicas y mediáticas de los últimos años, pues a lo largo de su relación hicieron públicos tanto sus momentos felices como las dificultades que atravesaron. En los últimos días, la modelo volvió a ser noticia tras confirmar su ruptura definitiva con el actor y presentar a su nueva pareja.

En la emisión del pasado 22 de diciembre del programa La Red, Isler reveló que ambos decidieron ponerle punto final a su relación sentimental. Allí se sinceró sobre los motivos que los llevaron a separarse y, además, sorprendió al presentar públicamente a su nuevo novio.

Cabe recordar que la pareja se casó en 2019, se separó en 2022, proceso que incluso incluyó la firma de documentos de divorcio, y posteriormente se reconciliaron. Sin embargo, esta vez la decisión parece ser definitiva.“Hace como un mes que yo vengo saliendo con mi novio, que quede muy claro: no es cacho ni mozo de nada. La relación con Mauro se acabó y hace poco comencé con esta persona”, aclaró la modelo.

Quién es el nuevo novio de María Gabriela Isler

La nueva pareja de María Gabriela Isler es Rafael Moreno, un abogado de 29 años, nacido en Leticia, Amazonas. Según contó la modelo, ambos se conocieron en el gimnasio y, con el paso de las semanas, comenzaron a construir una relación.

En entrevista con La Red, al preguntarle a Rafael qué fue lo primero que le llamó la atención de Gabriela, respondió: “Es una mujer que a simple vista resalta en cualquier lugar, pero creo que su tranquilidad al recibir la atención que recibe día a día, sabe entender y escuchar a las personas”.



Por su parte, Isler confesó que físicamente lo que más le gusta de él es el color de sus ojos y sus brazos, mientras que Rafael aseguró que lo que más le cautivó fue su sonrisa. La conversación cerró con un beso.

Por qué terminaron María Gabriela Isler y Mauro Urquijo

De acuerdo con María Gabriela Isler, el final de su relación se dio porque el amor se fue apagando con el tiempo. “La relación se fue deteriorando, no teníamos conexión de pareja y ya no había sexualidad… entonces eso fue lo que pasó con él”, afirmó.La modelo fue enfática en aclarar que no hubo infidelidades ni peleas fuertes, sino que simplemente la relación dejó de funcionar como pareja.

Qué pasó con Mauro Urquijo tras la separación

Tras confirmarse la ruptura, Mauro Urquijo no ha dado mayores declaraciones públicas sobre su situación personal. No obstante, se ha comentado que el actor habría regresado a vivir a la casa de su mamá, aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme este dato.

Llama la atención que, pese a la separación, en las redes sociales de María Gabriela Isler aún permanecen las fotos y videos que publicó junto a su exesposo durante su relación. De la misma manera, en los perfiles digitales de Mauro Urquijo tampoco se ha ocultado el contenido que compartieron como pareja, detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.