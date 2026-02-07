Familia de Yeison Jiménez hizo llorar a Natalia Jiménez con regalo que le dio en homenaje

Natalia Jiménez, que se hizo muy amiga de Yeison Jiménez en ‘La Voz Kids’ (de Caracol Televisión), contó en ‘La Red’ que durante ese homenaje pudo a conocer a la hermana y a la esposa del ‘Aventurero’, que la saludaron en su camerino.

Lea también: Yeison Jiménez y Natalia Jiménez sorprenden con anuncio, ¿es verdad que son familia?



Pero las mujeres no llegaron con las manos vacías, contó la española que fue diagnosticada con trastorno neurológico, sino que llegaron con un regalo que la emocionó hasta las lágrimas.

“Me hicieron como un estuchito de madera, precioso, con una carta hermosa, diciéndome cosas bellísimas, que me hizo llorar cuando la vi; y fue muy lindo porque siento que ya conseguí decirle adiós ¿sabes? Siento que pude despedirme como se merecía y yo también encontré un cierre en todo eso porque me había sido muy difícil ver las noticias en redes, en todos lados, y no poder hacer nada”, declaró visiblemente emocionada la cantante.

Durante su presentación en El Campín, el 31 de enero, la cantante lloró desconsoladamente antes de interpretar la canción ‘Pedazos’, una colaboración entre Yeison Jiménez y ella, pues nunca imaginó que debía cantarla sola, declaró.



Publicidad

¿Yeison Jiménez y Natalia Jiménez son primos?

La duda surgió hace varios años porque en varias ocasiones ella se refirió a él como su “primo”, cuando ambos hicieron equipo en 'La Voz Kids'. No obstante, esto no significa que existiera un parentesco familiar real entre ambos. Natalia Jiménez utilizó con frecuencia expresiones como “mi primo del alma” para hablar de Yeison, tanto en redes sociales como al despedirse de él tras su fallecimiento, como una muestra de cariño, pues en realidad no compartían ningún vínculo sanguíneo.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

