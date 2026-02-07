Publicidad

Qué regaló la familia de Yeison Jiménez a Natalia Jiménez; la hizo llorar

Natalia Jiménez, famosa cantante, reveló en 'La Red' (de Caracol), que la familia de Yeison Jiménez le hizo un emotivo regalo que la hizo llorar, durante el concierto en El Campín.

Familia de Yeison Jiménez hizo llorar a Natalia Jiménez con regalo que le dio en homenaje

La reconocida cantante, al que muchos llaman la “española más mexicana”, estuvo presente en el concierto que se organizó en El Campín (de Bogotá) en honor al fallecido artista caldense.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de feb, 2026
