Yeison Jiménez y Natalia Jiménez sorprenden con anuncio, ¿es verdad que son familia?

El intérprete de la música regional colombiana, Yeison Jiménez, estrenó su nuevo sencillo musical titulado 'Pedazos', junto a Natalia Jiménez, la cantautora española que con su poderosa voz y versatilidad, se ha abierto camino en la industria y actualmente ocupa un importante lugar en el género regional mexicano.

Con letra de Cesar Inzunza y la producción del reconocido productor colombiano, Georgy Parra, la canción aborda ese deseo de terminar una relación luego de intentar preservar el vínculo y de no querer abrir los ojos para ver la realidad: que ya no hay amor, que los corazones implicados están hechos pedazos y que los abrazos que un día fueron sinónimo de refugio y hogar, simplemente ahora solo otorgan un frío descomunal.

El videoclip oficial de 'Pedazos' retrata el sello inigualable de la mayoría de los videos musicales de Yeison: Los caballos como compañeros fieles, con una caballeriza como escenario. También, se evidencia a un grupo de músicos de fondo, una pareja de bailarines que actúan como personajes principales y el estilo imponente de Natalia Jiménez.

Además, la pieza audiovisual le otorga al fuego un rol protagónico, haciendo referencia a esa llama de la relación que aunque se intentó mantener viva, ya no existe porque con el tiempo se apagó.

¿Yeison Jiménez y Natalia Jiménez son familia?

En redes sociales es común que muchos usuarios se pregunten si Yeison y Natalia tienen algún vínculo familiar. La duda surge por la coincidencia de sus apellidos y su talento en la música. Sin embargo, no existe ningún parentesco entre ellos. Ambos músicos han construido su camino artístico de manera independiente y en géneros musicales distintos.

'Pedazos' ya está disponible en todas las plataformas digitales y con la fusión de estas dos voces representativas del género, promete ser un himno para la música regional sin importar el territorio.

Este lanzamiento llega justo en medio de uno de los mejores momentos en la carrera de Yeison Jiménez, ya que, el pasado 26 de julio llevó a cabo su concierto en el estadio El Campín de Bogotá compartiendo todos sus éxitos con más de 45 mil personas y haciendo historia al convertirse en el primer artista del género regional colombiano en llenar en solitario este escenario. Después, el 7 de agosto, vivió un momento sublime al presentarse frente a 12 mil personas en su tierra, Manizales, como parte de su 'Mi Promesa Tour 2025'.