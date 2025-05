Yeison Jiménez reveló que le ha sido infiel a su esposa: "No he sido un santo"

Yeison Jiménez volvió a ser noticia, esta vez por las confesiones que hizo durante una entrevista radial, en la que habló sin filtros sobre su vida sentimental y su relación con Sonia Restrepo, su pareja desde hace 12 años y madre de sus tres hijos.

En la conversación con Tropicana, durante la dinámica conocida como El confesionario, el intérprete de éxitos como 'Aventurero', 'Mujeriego' y 'Mi venganza' se refirió a los retos que ha enfrentado en su relación de pareja.

El pacto de Yeison Jiménez con su esposa

El caldense aseguró que no se considera “un santo” y que tiene un acuerdo con su esposa sobre los límites y condiciones que han establecido para permanecer juntos o, eventualmente, tomar caminos separados.

“Nunca me he vendido como tal ante los medios de comunicación, pero creo que he podido llevar una relación muy bonita. Yo con mi esposa tengo un pacto de que hasta donde seamos felices. No hasta donde la gente quiera, no hasta donde la fama me lo permita, ni hasta donde yo quiera, sino hasta donde haya felicidad”.

Yeison Jiménez le fue infiel a su esposa

Durante la conversación, el artista de 33 años también reflexionó sobre la evolución del amor con el paso del tiempo: “El amor se transforma en otro tipo de cosas. Hoy se basa más en la confianza, el respeto y en seguir eligiéndose todos los días. Me sigue gustando mi esposa, creo que a ella también le gusto”.

Y con total sinceridad, confesó:

“Si me lo preguntan, no he sido un santo, no he sido un hombre 100% fiel, quedaría muy payaso de mi parte, pero he tratado de cultivar y de cuidar demasiado mi relación, mi hogar, y no venderla ni cambiarla por cualquier cosa. Eso es lo que puedo resaltar”. Vale la pena recordar que en 2021 anunció públicamente su proceso de separación con Sonia Restrepo. Sin embargo, lograron reconciliarse.

Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez

El cantante es padre de tres hijos: Thaliana y Santiago, sus hijos biológicos con Sonia, y Camila, hija de su esposa, a quien también ha criado y considera suya.