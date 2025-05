Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol encargada de informar sobre lo que ocurre en el departamento de Antioquia, suele captar la atención del público por el estilo particular de sus notas y sus publicaciones en redes sociales. Su personalidad auténtica y espontaneidad frente a las cámaras la han convertido en tendencia en múltiples ocasiones.

Uno de los aspectos por los que más recibe críticas es su forma de hablar, ya que utiliza expresiones propias del habla paisa en sus reportes, lo que ha generado opiniones divididas entre los televidentes.

Érika Zapata dice si quiere neutralizar su acento



En una reciente entrevista con la periodista Adriana Bustos, Zapata habló abiertamente sobre el bullying que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluso desde la infancia. Contó que durante mucho tiempo no se sentía cómoda con su estatura, su voz y su acento: “Sufría porque se me notaba mucho el acento”, confesó.

Al ser cuestionada sobre si aún quisiera modificar su forma de hablar y neutralizar el acento paisa, respondió con contundencia:

“No, Adriana, estaría mal si hago una cosa de esas. Ese sería incluso el error más grande. Mucha gente, en medio de las críticas, dice: ‘Esa niña no está preparada, ¿qué hace en ese medio con esa forma de hablar tan ordinaria?’… Todo eso impacta, porque es diferente a lo que están acostumbrados a ver, pero el hecho de que algo sea distinto no quiere decir que esté mal. Romper las reglas tampoco es algo negativo.”

Críticas y bullying a Erika Zapata

Érika también se refirió a las comparaciones con sus hermanas, que marcaron su niñez:

“Llegaba a la casa, veían a mis hermanitas y le decían a mi mamá: ‘Ay, tan bonitas ellas dos, pero esta (Érika) sí no se parece a ellas. Las bonitas son estas dos’. La gente puede ser muy cruel. Yo sé que son bobadas, pero cuando uno es niño, todo eso lo afecta. Me fui haciendo a la idea de que era fea”.

Hoy, con más seguridad, la periodista se siente orgullosa de sí misma y de su camino: “Me siento muy contenta y orgullosa de lo que he hecho. La belleza va más allá y está por dentro. Qué bacano ver que los esfuerzos dan resultados y que no tuviste que cambiar nada. Así como soy, me quiere la gente. No tengo que fingir nada.”

