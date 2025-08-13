Capítulo 196 Karsu: Aisha lucha consigo misma por enamorarse de Hakan

Por otra parte, Karsu se prepara para que Bora le pida matrimonio, aunque también a segura que ella no debe esperar a que él lo haga y que también desea declararle su amor para que den otro paso en la relación.

No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.

