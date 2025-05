Sebastián Caicedo intentó acabar con su vida: "Tenía miedo de enfrentar al mundo"

El reconocido actor colombiano Sebastián Caicedo reveló uno de los momentos más difíciles de su vida personal: tras su ruptura con la actriz Carmen Villalobos , atravesó una profunda crisis emocional que lo llevó a contemplar quitarse la vida.

Mira también: Sebastián Caicedo se confesó: quiere participar en programa en el que trabaja su ex

En una reciente entrevista para el podcast 'Tu Ventana' con Alejandro Baena, el intérprete de 43 años se sinceró sobre una de las épocas más difíciles de toda, pues la separación de la barranquillera, tras 13 años de una relación bastante mediática, lo llevó a afrontar una gran depresión; aunque en su fe encontró una luz.

Sebastián Caicedo intentó acabar con su vida

“Dios me encontró. Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca. Empezaron a venir muchos problemas. Problemas de pareja en ese momento. Y eso me llevó a mi peor oscuridad de mi vida, mi mayor desierto. Yo tuve pensamientos suicidas. Tenía mucho miedo de enfrentar al mundo, cuando el mundo supiera que mi relación había terminado, ser señalado, ser acusado. Y entré en esa depresión cuando eso salió a la luz”, expresó.

Publicidad

Por qué se separaron Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos

Caicedo agregó que las especulaciones y rumores que surgieron en medios y en redes sociales lo afectaron, pues hubo varias teorías sobre una presunta infidelidad o su orientación sexual: “Cuando sale a la luz, buscaron obvio una tercera persona, no encontraron, por allá en Miami dijeron que yo era gay. Ahora sé que mi valía no está sobre las redes sociales y me podrán decir lo que quieran y nunca me van a afectar, pero en ese momento me dolió que inventaran tantas cosas”.

Por otra parte, el hecho de ser una figura pública era un factor clave en la situación, pues esto le exigía entender que estaba constantemente experto a los comentarios: “Lo malo de nuestro oficio, es que siempre estamos en el ojo del huracán. Uno tiene que tener llegar a tener una madurez donde eso ya no te importe, donde tú simplemente te enfocas en ti". Finalmente, la pareja nunca reveló los verdaderos motivos del porqué su relación se vino abajo.

Publicidad

Sebastián Caicedo se volvió a casar

El 26 de diciembre de 2024, el reconocido actor colombiano Sebastián Caicedo , dio un nuevo paso en su vida sentimental y llegó al altar por segunda vez para casarse con la empresaria y diseñadora de ropa Juliana Diez, luego de dos años de noviazgo y a tan solo dos meses de haberle propuesto matrimonio.

Mira también: “Siempre vamos a necesitar un hombre”: las palabras de Juliana Diez en su boda con Sebastián Caicedo

La ceremonia fue celebrada en la Hacienda Santa Mónica, ubicada en Llanogrande, Medellín, reunió a familiares y amigos cercanos para ser testigos de este significativo momento.