Actriz de La Reina del Flow reveló si tuvo una relación con Andy Rivera

Andy Rivera , cantante de reguetón e intérprete de temas como 'Te pintaron pajaritos' y 'Alguien me gusta', ha estado constantemente en el centro de atención desde su mediática ruptura con Lina Tejeiro. Su vida sentimental sigue despertando la curiosidad de miles de seguidores, especialmente cuando se le relaciona con otras figuras del entretenimiento.

Recientemente, comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre Rivera y la actriz y cantante Valka, conocida por su participación en La Reina del Flow 3 y por haber sido pareja del streamer Westcol, con quien terminó su relación el pasado 16 de abril tras unos polémicos comentarios del creador del contenido en el show de Juanpis González.

¿Valka y Andy Rivera fueron novios?

Las especulaciones sobre un supuesto vínculo entre Valka y Andy Rivera se intensificaron luego de que ambos lanzaran juntos las canciones 'Adderall' y 'Desde antes'. Sin embargo, en una entrevista con un reconocido medio radial colombiano, Valka fue clara al respecto.

“Jamás. La gente siempre supone muchas cosas y por eso es bueno salir a aclarar, aunque no sea necesario, porque tampoco debemos dar explicaciones. Pero Andy y su familia son personas increíbles, siempre lo he dicho. Me dieron mucho la mano con las canciones que hicimos juntos, fue el primer artista grande que creyó en mí y en mi talento, y por eso siempre estaré agradecida”, expresó.

Y fue aún más contundente al cerrar el tema: “¿Algo más que una amistad? No. Nunca ha pasado y la verdad es que nunca va a pasar”, sentenció la joven artista.

Valka en La Reina del Flow

Por medio de sus redes sociales fue la misma Valka quien confirmó que hará parte de La Reina del Flow 3 , lo anunció con un video TikTok donde baila el tema 'Reflejo'. En la descripción escribió: "¡Un nuevo reto en mi vida! Estoy muy feliz porque este personaje viene con toda, no se pueden perder LRDF3".