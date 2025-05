VIDEO: A Ana del Castillo le robaron su celular en pleno concierto y estalló al reclamar

Este sábado 10 de mayo, Ana del Castillo, una de las grandes exponentes del vallenato, vivió un incómodo momento durante una de sus presentaciones en el municipio de Purísima, Córdoba: le hurtaron su celular y tuvo que pausar el show para pedir que se lo devolvieran.

Robaron a Ana del Castillo

La intérprete fue una de las artistas principales en la celebración de los 248 años del municipio, durante el Gran Concierto Musical del Festival Cultural y Artesanal de la Galleta de Soda y el Diabolín, en su edición XVIII. Sin embargo, su presentación se vio interrumpida por el robo, lo que provocó que se dirigiera al público visiblemente molesta y afectada:

“Le pido a la Policía un favor, a la gente de seguridad. Si llega la persona a dar el teléfono, no lo vayan a palear, yo lo perdono. La persona que me robó el teléfono, lo perdono, no soy capaz de meter un puño o una trompada, ¡pero necesito el teléfono, nojoda!”, expresó en medio del escenario.

Entre los comentarios de los asistentes, Ana insistió: “El que tiene los cojones, las tamacas bien puestas para meterlo, tenga las tamacas, hágame el favor y me entrega el celular. Gracias”.Hasta el momento, ni la artista ni su equipo se han pronunciado en redes sociales sobre lo ocurrido.

¿Amenazaron de muerte a Ana del Castillo?

El pasado 5 de marzo, la artista Ana del Castillo se tomó su cuenta oficial de Instagram para denunciar que una empresaria identificada como Berenice la amenazó de muerte luego de que ella no se presentara a un espectáculo para el que estaba agendada.

La mujer rompió el silencio en La Red y dijo: "Soy Berenice Pérez, la empresaria que contrató la agrupación de Ana del Castillo para este primero de marzo en Valencia, Córdoba. Quiero a través de este medio informar que, en ningún momento, de parte de mi grupo de trabajo o el mío personal, ha expresado algún tipo de amenaza en contra de la cantante o su agrupación", declaró.