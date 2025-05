Karol G se sinceró sobre la condición médica que padece y que afecta su peso: recibe tratamiento

Desde el estreno del documental 'Mañana Fue Bonito' , que narra la historia de vida de Karol G, haciendo un recorrido por sus inicios en la música, los desafíos que ha enfrentado y sus momentos de gloria, varias escenas han generado conversación en redes sociales.

Una de las revelaciones más comentadas por los seguidores de 'La Bichota' tiene que ver con una condición de salud que padece y que impacta distintos aspectos de su vida.

Qué condición médica tiene Karol G

La intérprete de 'Si Antes Te Hubiera Conocido' y 'Mi Ex Tenía Razón' confesó en una de las escenas que sufre de resistencia a la insulina: “Tengo una condición médica que causa aumento de peso y que siempre ha sido criticado”, expresó, explicando que debido a esto, su cuerpo cambia constantemente.

“Hoy me levanto con el six pack, superflaquita y todo, y mañana me puedo levantar superinflada, hinchada, con el estómago inflado y no lo puedo controlar”, comentó. Además, señaló que, como figura pública, su apariencia está bajo constante escrutinio, por lo que recibe todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos.

“Nunca hay punto medio, nunca me veo ‘chimba’, ahora quiero comer todo el tiempo porque ya me veo súper flaca”, agregó Karol G , haciendo referencia a la presión sobre su imagen.

Pero eso no fue todo. La artista de 34 años también reveló que suele tener dificultades para dormir; sin embargo, entre risas, admitió que esas noches en vela le han servido para crear ideas que, más adelante, se convierten en éxitos.

Karol G fue víctima de acoso sexual

Cuando Carolina Giraldo (su nombre de pila) tenía 16 años, se mudó a Bogotá para buscar oportunidades en la música. Fue entonces cuando un “gran empresario” se acercó a su familia con la promesa de un proyecto “impresionante”. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que sus intenciones eran otras.

Según narró Karol G, ese hombre organizó una fiesta de cumpleaños en su casa e invitó a la joven. “Cuando llego a su casa, y después de conversar un rato, se acerca y me dice que estaba empezando a sentir algo por mí”, relató. Luego, el empresario —de entre 45 y 50 años, según ella— le propuso una relación sentimental y condicionó su carrera a que aceptara.

Terrible Karol G cuenta como su manager la acosó a los 16 años en Bogotá @NetflixLAT eso les pasa a muchas mujeres 😡😡😡 pic.twitter.com/PUY4UypXp3 — linarobleslujan/noticias (@LinaRoblesCol) May 10, 2025

La desilusión fue tan grande que decidió pausar su carrera y mudarse a Nueva York para estudiar inglés. “Nunca me atreví a decirle nada a mis papás. Solo les dije que no quería seguir en la música y eso, para mi papá, fue muy doloroso”, recordó.