Anuel AA reaccionó contundentemente a las palabras de Karol G sobre su relación

La cantante Karol G no deja de ser noticia. Tras la premiere en Medellín de su documental 'Mañana fue bonito' , realizada el 30 de abril, y cuyo estreno en Netflix está previsto para el 8 de mayo, rápidamente se viralizó en redes sociales un fragmento de la cinta en el que 'La Bichota' habla sobre un noviazgo que la marcó profundamente.

"En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza, yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno", dijo en una escena de la cinta.

Aunque la artista no mencionó nombres, muchos entendieron que se refería a su ex pareja, el cantante puertorriqueño Anuel AA, con quien sostuvo una relación entre 2018 y 2021. Las redes estallaron con opiniones divididas: mientras unos elogiaron a Karol por su valentía al contar su experiencia, otros esperaban una respuesta directa de Anuel.

Anuel AA reaccionó a palabras de Karol G sobre su relación

El tema llegó a oídos del artista urbano durante una transmisión en vivo del creador de contenido dominicano Santiago Matías, más conocido como Alofoke. En medio del live, Matías lo llamó para conversar sobre diversos temas en una charla que se extendió por cerca de diez minutos.

Durante la conversación, el también empresario le mencionó lo que se ha "filtrado" del documental de Karol G y le dijo: "Aquí tenemos una discusión, y es que tú nunca hablas nada de tu ex", en referencia a lo que la cantante sí reveló sobre su relación con él.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo, yo no tengo nada que decir”, respondió, aunque no fue lo único, ya que entre risas agregó: “Una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, se ve muy mal”.

La decisión de Anuel AA de no referirse a lo que fue su relación con Karol G ni al fragmento del que tanto se ha comentado en redes sociales, fue algo que muchos de sus fanáticos aplaudieron, pues en esta ocasión optó por la prudencia, a pesar de que él suele realizar comentarios que resultan polémicos.