Capítulo 41 La luz de mi vida: Ümran está decidida a acabar con la vida de Cemil

Ümran se encarga de hacer que todos salgan de la casa para cumplir con su prometido y justo antes de hacerle daño a su esposo, recuerda que él la amenazó con decirle a Firat que él no es su papá biológico. Esto le da tiempo a la pareja de evitar una tragedia.

