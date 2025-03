Ana del Castillo denunció que fue amenazada de muerte por una empresaria que la contrató

Ana del Castillo es una de las cantantes de vallenato más destacadas de la industria musical, lo que la ha llevado a recibir varias contrataciones en diferentes ciudades de Colombia. Recientemente, la artista se tomó su cuenta oficial de Instagram para denunciar que una empresaria identificada como Berenice la amenazó de muerte luego de que ella no se presentara a un espectáculo para el que estaba agendada.

Inicialmente, la mujer que contrató los servicios de la valduparense apareció en un video para acusarla no solo de haber evadido su responsabilidad, sino también de incumplir con el espectáculo por estar supuestamente bajo los efectos del alcohol.

"Me llamó a las 11 de la noche su mánager, me dijo que se habían varado en Sahagún y que estaban resolviendo el problema de un bus y que llegaban antes de las dos de la mañana acá y nos podemos dar cuenta de que todo lo que nos ha dicho es mentira porque ella está en Barranquilla borracha, aquí tengo las pruebas fehacientes de lo que les estoy diciendo", mencionó.

Esto despertó la molestia de la intérprete de temas como 'La cachera', 'Te quiero igual que ayer', 'Sabroso' y 'Ya es mío', pues señaló que el inconveniente que tuvo con el transporte fue verídico y hasta ofreció una explicación detallada de su agenda ese día para dejar en claro que su único propósito era resarcir el daño causado por medio de un show completamente gratuito.

"La señora Berenice hizo un comunicado muy despectivo acerca de mí, que yo era una borrachina, que no había llegado a la presentación por querer incumplir por efectos de los psicoactivos y me parece una falta de respeto que se metan conmigo", inició diciendo.

De acuerdo con lo que explicó, ese día tenía dos espectáculos: uno en La Batalla de las Flores (donde se subió a la 1:00 p.m. y salió a las 3:00 p.m.) y otro en El Cofrecito (en el que ofreció un performance desde las 5:30 p.m. hasta 6:30 p.m.). El plan original era dirigirse a Valencia, Córdoba; sin embargo, no contaban con que el bus se varara junto a una estación de gasolina hacia las 11:00 p.m. y, aunque se pudieron en contacto con la implicada, no recibieron una respuesta comprensiva por parte de ella, sino que, según afirmó, hasta la amenazó.

"No nos dio una solución, amenazó a mi grupo de muerte, me amenazó a mí de muerte. Aparte, dijo públicamente lo que dijo y esto tiene consecuencias graves, ya que nosotros la llamamos, nos contactamos, le mandamos la ubicación todo el tiempo donde estábamos nosotros y ella no accedió", añadió.

Por el momento, se sabe que Ana del Castillo acudirá a las autoridades para ponerles en conocimiento el caso.