Laura Acuña cantó vallenato y sorprendió a Ana del Castillo: Piden que se lance como cantante

Laura Acuña se ha encargado de sacar a la luz historias inéditas y conmovedoras de los famosos que han pasado por 'La Sala de Laura Acuña', quienes muestran otra faceta de sus vidas, la cual suele estar detrás de los flashes y los titulares.

En esta oportunidad, la presentadora dio paso a la historia de Ana del Castillo, quien abrió su corazón para hablar sobre la dura historia de vida de su madre, quien luchó para sacarla adelante, su amistad con Omar Geles y cómo ha sido ser una mujer dentro del mundo del vallenato, el cual está dominado por hombres.

No obstante, también se dio el chance de que Laura Acuña le demostrara a la invitada a su programa el talento que tiene para cantar vallenato, por lo que juntas interpretaron 'Tarde lo conocí' de Patricia Teherán acompañadas de un acordeonero.

Ante esto, Ana del Castillo se mostró bastante impresionada al escuchar el canto de la santandereana, demostrando que en serio no solo le gustó y tiene talento, sino que no imaginó que ella pudiese tener dicha voz, ya que no es habitual verla haciendo esto.

"Qué lindo canta Laura Acuña", "Me encantan las dos", "Laura que divino canta", "Muy linda voz de Laura", "Laura, qué talento junto a mi comadre Ana", "Las dos cantan lindo", "Tiene talento y canta divino debería lanzarse como cantante", "Laura canta hermoso", "Laura me encanta esta faceta de su vida, más humana, más sencilla", "Siempre me ha parecido hermosa la voz de Laura", fueron algunos de los elogios que recibió la presentadora.

Homenaje de Laura Acuña a Omar Geles

La presentadora, quien a través de sus redes sociales envió un mensaje para el cantante vallenato y se despidió de él con una de sus icónicas composiciones, se trata de ‘Tarde lo conocí’, compuesta por el maestro e interpretada por Patricia Teherán.

La mujer originaria de Bucaramanga compartió un video demostrando su talento para el canto, este está filmado en blanco y negro. Adicionalmente le dedicó unas palabras en la mitad de la interpretación: “Maestro esto es para que lo disfrute desde el cielo, usted no va a morir porque sus canciones siguen en nuestros corazones”.

Al parecer, en la ejecución del proyecto colaboró con otro músico colombiano relevante, se trata de Iván Calderón, que también ha manifestado su tristeza por el fallecimiento repentino de Geles: “Aún no logro asimilarlo, siempre vivirás en mi corazón hermano de mi alma, hay tanto de ti para exaltar como hijo, padre, hermano, amigo, artista compositor”.