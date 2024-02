Robaron a la hermana de Laura Acuña: La mujer terminó con una rasguño en el cuello

Laura Acuña preocupó a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram al compartir un video de su hermana Elizabeth en el que aparece haciendo una denuncia. Según informó, fue víctima de robo mientras transitaba en su vehículo por la calle 80 de Bogotá.

En la grabación, que ya recoge más de 900 mil reproducciones, la mujer empieza señalando que se encontraba en su carro en medio de un trancón en el momento en que vio a dos vendedores ambulantes: Un adulto mayor y otro hombre más joven.

El menor caminó por su costado y desajustó el espejo retrovisor. Pese a que ella le hizo señas para que lo arreglara, el sujeto se hizo el desentendido y siguió su camino, por lo que Acuña Ayala se vio en la necesidad de bajar el vidrio de la ventana para hacer la tarea ella misma.

“Miré por la ventana y vi por los espejos que no hubiera ninguna persona por ahí. Cuando empecé a arreglar el espejo, sin darme cuenta en la zona de abajo del carro estaba otra persona que aprovechó para rasguñarme el cuello y robarme mi cadena”, explicó en medio de la red social.

Asimismo, aseguró que en ese tipo de situaciones es mejor mantenerse encerrado en el auto para evitar algún ataque por parte de los malhechores. Por otro lado, les pidió a las personas ser muy cuidadosas, ya que señaló que la inseguridad es cada vez más evidente.

“Sean muy cuidadosos porque es muy frustrante lo que me pasó. Sé que estamos en un momento en el que nadie se mete en los problemas de los demás y se volvió un tema normal, uno siempre piensa que esto le pasa a los demás, pero no, hoy me tocó a mí”, agregó.

Las reacciones de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues lamentaron el suceso y rechazaron cualquier tipo de hecho delictivo.

Finalmente, en la descripción del post, la presentadora de programas como La Vuelta al Mundo en 80 Risas aseguró que, por fortuna, su hermana se encuentra sana y les recomendó a sus seguidores que estén alerta ante aquellos comportamientos sospechosos.