La novia de Epa Colombia confiesa si Daneidy Barrera está deprimida en la cárcel

Epa Colombia lleva más de un mes pagando su condena dentro de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Esto, después de serimputada con varios cargos debido al video que publicó dañando una estación de TransMilenio en el 2019 , por estos hechos fue condenada a 5 años de prisión.

Son muchas las preguntas que han surgido por parte de sus seguidores, sin embargo, las más frecuentes tienen que ver con su salud mental y cómo está batallando con los grandes cambios que ha tenido en su vida privada de la libertad, pues inicialmente ella misma dijo que estaba siendo muy complicado.

Novia de Epa Colombia dice si está deprimida

Por medio de sus plataformas digitales, muchos fanáticos de Epa Colombia han estado pendientes de Karol Samantha, su pareja y mamá de su hija. Razón por la que la mujer ha estado compartiendo algunos detalles y respondiendo las preguntas más frecuentes.

Es por eso que compartió un video en el que dijo que estar privada de la libertad “ha sido una de las pruebas más duras para Daneidy Barrera”, asimismo, tiene días mejores que otros, mientras que en unas ocasiones se siente muy motivada y despierta tranquila, en otras esto no sucede.

Aunque no usó la palabra “depresión”, la joven sí aclaró que la empresaria se entristece mucho pasando sus días en el Buen Pastor. Aseguró que la admira porque es una mujer muy resiliente y que está llena de fe y de confianza en Dios.

La motivación de Epa Colombia

Karol Samantha dijo que lo que más le da alegría y motivación a la empresaria en estos momentos es su hija, Daphne Samara. Así como su familia, sus padres, hermanos, su equipo de trabajo y cómo no, también todos sus seguidores, a quien está emocionada por volver a contactar.

“Ella anhela salir para verlos a todos y seguir generando empleo”, mencionó y finalizó explicando que las visitas a la cárcel no son tan seguidas, por lo que solo la puede ver cada 20 días y no son fáciles, ya que este “es un lugar en el que no merece estar”.