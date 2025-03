Tras 60 años casados, Dolly Parton confirmó que su esposo murió a los 82 años

La icónica cantante estadounidense Dolly Parton informó a través de sus redes sociales que su esposo falleció el lunes 3 de marzo. Los dos habían estado casados durante seis décadas, Carl Thomas Dean, era un pavimentador de asfalto, con quien se casó en mayo de 1966.

“Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. No hay palabras que puedan describir el amor que compartimos durante más de 60 años”, indicó la intérprete, compositora, actriz y productora de 79 años en un mensaje en las redes sociales.

A Dean, que tenía 82 años de edad, le sobreviven también sus hermanos Sandra y Donnie, de acuerdo en el mensaje, en el que pide privacidad para la familia e indica además que su esposo será despedido en una ceremonia privada a la que solo asistirán sus seres más cercanos.

Cómo conoció Dolly Parton a su esposo fallecido

La pareja se conoció afuera de una lavandería de Nashville en Tennessee y tras su matrimonio, él se mantuvo alejado de la vida pública de su cada vez más famosa esposa. No se le veía acompañándole en los diversos eventos a los que Parton asistía ni en fotos.

Con canciones como 'Jolene', 'Here You Came Again' o 'Islands in The Stream', Parton es una de las figuras más relevantes de la música country y ha ganado infinidad de premios y distinciones. Según ha indicado la cantante, su canción 'From Here to the Moon and Back' fue escrita pensando en su esposo. EFE

Los comentarios no se han hecho esperar y por eso muchos le han manifestado su tristeza por la noticia, además, otras celebridades le han enviado abrazos y condolencias. De la misma forma, celebran porque pudieron pasar mucho tiempo juntos y enamorados.

Qué tiene que ver Dolly Parton con Miley Cyrus

En diferentes ocasiones las cantantes se han dejado ver juntas en público y en premiaciones, no solo asistiendo, sino también cantando. De la misma forma, la exitosa cantante fue una invitada especial a varios de los capítulos de Hannah Montana.

Lo cierto es que además de que Dolly es una gran amiga de Billy Ray Cyrus, papá de la intérprete, también es su madrina musical y, casualmente, son primas en séptimo grado, algo de lo que se dieron cuenta en algún momento por curiosidad, pero que las unió aún más.

