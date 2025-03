Murió reconocido cantante de salsa tras accidente automovilístico: circulan fotos del siniestro

La salsa está de luto por el fallecimiento del cantante, compositor y productor Pablo Fernández Gallo, más conocido como Paulito FG, cuya voz se apagó a los 63 años tras sufrir un siniestro vial en La Habana, Cuba, su país natal.

El también músico cubano Alexander Abreu fue el encargado de confirmar la noticia con un emotivo mensaje que causó sorpresa en redes sociales: “Acaba de fallecer Paulito FG. La vida no me va a alcanzar para agradecerte. Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo que he hecho en mi vida. Ve con Dios y descansa en paz”.

¿Cómo murió Paulito FG?

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió el 1 de marzo en el Malecón, en el Vedado habanero, cuando su vehículo impactó contra un ómnibus de Transtur, un transporte turístico. A pesar de que fue trasladado al Hospital Calixto García, los intentos por salvar su vida no fueron suficientes debido a la gravedad de sus heridas.

En la cuenta oficial de Instagram del artista se emitió un comunicado invitando a sus fanáticos al funeral: "En la funeraria Calzada y K. Todos sus seguidores y el pueblo en general que quieran ir a mostrar sus respetos serán bienvenidos". Posteriormente, se llevó a cabo un homenaje musical en el que se interpretaron sus canciones, recordándolo con amor y respeto.

#Cuba lamenta el fallecimiento del reconocido cantente Paulito FG, lleguen las condolencias a familiares y amigos. #SiempreConNosotros pic.twitter.com/xSBa8L3YWQ — Daniela Carbonel Triana (@CarbonelTriana) March 1, 2025

Publicidad

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también lamentó su partida y publicó un mensaje en su perfil de X (antes Twitter): "Doloroso adiós al querido Paulito FG. Nuestras sentidas condolencias a familiares, amigos y al pueblo de Cuba, que lo privilegió (...) como uno de sus favoritos”.

Doloroso adiós al querido Paulito FG. Nuestras sentidas condolencias a familiares, amigos y al pueblo de #Cuba, que lo privilegió, junto a otros grandes artistas, como uno de sus favoritos. Sus creaciones e interpretaciones son parte insoslayable del patrimonio musical cubano. pic.twitter.com/X3TOANNu0c — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 1, 2025

Publicidad

🖤 El pueblo capitalino que bailó, tarareó y compartió al amparo de sus canciones, despidió, este domingo, a Paulito FG.#CubaEsCultura🇨🇺 pic.twitter.com/7PUWh412XZ — Radio Taino (@radiotainofm) March 3, 2025

Quién era Paulito FG

Paulito FG fue una de las figuras más influyentes de la música cubana contemporánea. Con su estilo innovador dentro de la timba, fusionó la salsa con elementos del jazz, el funk y el pop, ganándose un lugar privilegiado en el corazón de los amantes del género. A lo largo de su carrera, lanzó numerosos éxitos como 'Te deseo suerte', 'Solo tú y yo', 'Ahora vivo mejor' e 'Ilusión', que marcaron una época.

Publicidad

Además, su orquesta, Paulito FG y su Élite, se convirtió en una referencia de la música tropical dentro y fuera de Cuba. Su impacto en la escena musical trascendió generaciones, dejando un legado en la historia de la salsa y la timba cubana.