Andy Rivera respondió si pensó en interrumpir el embarazo para no tener a su hija

Andy Rivera se ha convertido en uno de los cantantes de música urbana con más acogida en la industria artística gracias a su extensa trayectoria y amable personalidad. Recientemente, el intérprete de 'Te pintaron pajaritos' le concedió una entrevista a Juanpis González, en donde no solo se refirió a cómo vivió su niñez en un corregimiento de Pereira, sino que también habló acerca de su hija, a quien tuvo a temprana edad.

Durante el encuentro, el personaje de Alejandro Riaño sorprendió al preguntarle si en algún momento había llegado a penar en interrumpir el embarazo teniendo en cuenta no solo que era muy pequeño para criar un hijo, sino que todavía no tenía las comodidades económicas que actualmente ostenta. Aunque al inicio Rivera se mostró un poco indispuesto con la pregunta, después admitió que esa idea nunca se le cruzó por la cabeza, por el contrario, afirmó que hizo lo posible por sacar adelante a la menor.

"Fue papá muy joven, no pensé jamás en lo que usted está nombrando (...) Yo la verdad me sentí feliz, con susto", señaló.

Asimismo, se pronunció acerca de cómo es el vínculo con la madre de su hija, asegurando así que no tienen una relación sentimental, pero que todos los días trabajan por darle a su hija lo que necesita y que de esta forma ella crezca con padres presentes.

"La madre de Helen es una persona muy importante en mi vida, fue un amor de colegio, nos conocimos, duramos muchos años (...) Mi primer amor. No, yo pienso que fue como de novela, ¿sí me entiende? No pudo haber sido más bonito. Hoy tenemos una amistad muy especial, siento que mi hija se siente muy contenta de tener los padres que tiene, yo me siento muy orgulloso de la mamá porque ha sido una madre ejemplar", explicó.

Por último, dijo que, a pesar de que la relación no fue perfecta, intentó sacar el máximo provecho de la situación, pues esto le permitió fortalecerse aún más y trabajar en mejorar cada día.

"Todo hijo viene con el pan debajo del brazo", finalizó.