Este es el hombre que ponía a temblar a Erika Zapata y no es Andy Rivera: "Me enamoré de él"

No caben dudas de que Erika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol que más llama la atención y que más interés genera en los colombianos, pues desde hace varios años se ganó su cariño por su característica forma de presentar los hechos importantes de Antioquia. Su inconfundible personalidad la ha hecho reconocida en redes sociales, donde muchos usuarios la siguen y suelen preguntarle, en especial, por su vida amorosa.

A pesar de que la reportera ha sido abierta sobre el tema de cómo está su corazón y ha dicho que nunca ha tenido novio, durante una entrevista en 'Monólogos sin propina' recordó cuando fue noticia por los rumores de un romance con Andy Rivera y más.

Erika Zapata reveló de cuál hombre estuvo enamorada

Lo verdaderamente llamativo de esta conversación, fue que Erika Zapata reveló detalles de un hombre del que solía estar enamorada y que incluso la hacía poner nerviosa cuando lo entrevistaba. Se trata de un político antioqueño llamado Andrés Tobón.

“En ese tiempo, yo me chocaba contra las puertas cuando lo veía. […] Yo me enamoré de él, ponía el micrófono así temblando y no era capaz ni de hacer la pregunta y yo: ‘Por Dios bendito, qué me está pasando. Me entró el espíritu del enamoramiento’. O sea, yo ya no controlaba ese sentimiento, el sentimiento me controlaba a mí”, explicó entre risas.

La periodista explicó que tuvo una especie de conflicto interno por su interés romántico en Tobón, pues él era su fuente, y aunque le atrajera, debía "hacerle notas malas también", por lo que decidió ignorar sus sentimientos y ponerse a escribir poesía.

Zapata agregó que no podía sacarse al político de su mente: “Yo me soñaba con ese [ex]secretario, venía en el bus y pensaba en él todo el tiempo, pero nunca fui capaz de declarármele amorosamente”.

Los estándares de Érika Zapata para conseguir novio

El pasado mes de noviembre, Erika salió en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para explicar qué es lo que espera recibir de la pareja que haga parte de su vida. De acuerdo con lo que explicó en el post, Zapata desea encontrar a un hombre, que al igual que ella, haya tenido la posibilidad de trabajar en su mejor versión y que llegue a sumarle momentos divertidos y crecimiento en todos los aspectos de su existencia.

"El día que me enamore de alguien, será de alguien inteligente, que yo admire, buena gente, que se esfuerce por mí, que sea gracioso, auténtico, exitoso en su labor, color canela, que no supere los 37 años, delgado, sonrisa hermosa y alto", escribió. Cabe recordar que el post fue eliminado posteriormente.