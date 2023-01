Erika Zapata volvió a causar sensación en Internet luego de su reporte navideño en Medellín

La temporada de fin de año es el momento perfecto para que las familias se reúnan en torno a la celebración de Navidad y Año Nuevo, por eso es común ver que algunos medios hacen un cubrimiento especial sobre cómo las terminales y los aeropuertos llegan a estar colapsados de personas que desean viajar. En esta oportunidad, la presentadora de Noticias Caracol, Erika Zapata, se robó las miradas luego de narrar lo que estaba sucediendo en la capital antioqueña de una manera jocosa.

En medio de la transmisión del noticiero la periodista relató que se encontraba en la Terminal del Norte de Medellín y que se podía observar claramente la gran afluencia de personas que esperaba con ansias el servicio de transporte para poder emprender el recorrido; sin embargo, durante la nota hizo comentarios como “mero gentío”, “hay unas fincas muy bacanas para visitar” y aseguró que había muchos viajes “estirando trompa”.

De inmediato, diferentes usuarios de Internet se tomaron redes sociales como Twitter e Instagram para resaltar lo ingeniosa que es en cada una de sus presentaciones, pues no solo innova con sus reportajes, sino que también hace que se lenguaje sea mucho más cercano a los televidentes: “gracias periodista de Noticias Caracol por existir, escúchenla hasta el final”, “solo espero parchar algún día con Erika Zapata”, “cada nota de Erika Zapata es una clase de periodismo y sociología juntas”, “la mejor reportera de este país”, entre otros comentarios.

