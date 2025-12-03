Kathe, del ‘Desafío’ confiesa cuándo nacerá su bebé y el nombre que le pondrá

En el capítulo 103 del Desafío siglo XXXI, Kathe y Roldán quedaron eliminados, porque la exparticipante está en embarazo; y como los dos eran duplas ambos debían salir de la ciudadela. A raíz de esta situación, a más de uno le ha surgido la duda de cuándo nacerá el bebé y cómo se llamará.

Cuándo nacerá el hijo de Kathe, del ‘Desafío’

La Súper Humana reveló que en julio, aproximadamente, nacerá su bebé. Aunque en el equipo Neos ya le pusieron un nombre, indicó que si es niña le pondrá Emma, pero para niño aún ha pensado. Asimismo, indicó que aún no sabe si quiere tener más hijos, pero que más adelante no descarta la posibilidad de volver a quedar embrazada. Por otra parte, confesó cómo recibió la noticia su pareja.



“Por televisión, ya después cuando yo lo llamé cuando pude salir y la verdad estaba súper feliz. Pues sí me dijo que, en esa situación que se enteró, me imagino cómo fue, pero sí, ha estado apoyándome, muy lindo”, fueron las palabras de Kathe en El Sentenciado del Desafío.

Anuncio del embarazo de Kathe en el Desafío

En el capítulo 104 del Desafío Siglo XXI se vivió un hecho histórico: por primera vez se anuncio el embrazo de una participante. Kathe, integrante de Neos, recibió la confirmación tras varios exámenes, por lo que será mamá. Andrea Serna reunió a todos para dar la gran noticia y felicitarla, mientras la joven de 22 años se mostró emocionada y contó que incluso ya le habían llegado algunos obsequios para su bebé.

Kathe expresó que está asimilando lo que viene, pues sabe que es un reto enorme, pero se siente feliz por esta nueva etapa. La presentadora destacó que la maternidad es un universo lleno de aprendizajes y amor. Además, revelaron que el papá se enteró a través del programa, al igual que la familia de la exconcursante, quienes pronto asumirán el rol de abuelos.

