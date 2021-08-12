En vivo
También Caerás
Caracol TV  / Natalia Jiménez

Natalia Jiménez

Cantautora española que inició su carrera musical a principios de la década de 2000 como vocalista del grupo La Quinta Estación. Su primer disco como solista titulado con su propio nombre salió a la venta en junio de 2011.

  • ¿Yeison Jiménez y Natalia Jiménez son familia?
    ¿Yeison Jiménez y Natalia Jiménez son familia?
    Foto: Cortesía Prensa
    Actualidad

    Yeison Jiménez y Natalia Jiménez sorprenden con anuncio, ¿es verdad que son familia?

    En redes sociales es común la pregunta sobre si Yeison Jiménez y Natalia Jiménez son familia o tienen algún parentesco. Ahora, su más reciente colaboración despertó todo tipo de comentarios.

  • Natalia Jiménez protestó frente a un restaurante por haberla discriminado.
    Natalia Jiménez protestó frente a un restaurante por haberla discriminado.
    Foto: John Parra/Getty Images
    Actualidad

    Natalia Jiménez protestó frente al restaurante en Los Ángeles que la discriminó por hablar español

    En agosto de 2023, Natalia Jiménez publicó un video en donde informaba que fue discriminada por hablar español. Casi un año después, regresó al establecimiento para protestar curiosamente.

  • Los mejores momentos de Laura Tobón en La Voz Kids, lloraras con más de uno
    Momentos de Laura Tobón en La Voz Kids, lloraras con más de uno
    Fotos: @laura_tobon
    La Voz Kids 🎙️

    Los mejores momentos de Laura Tobón en La Voz Kids: llorarás con más de uno

    En La Voz Kids la música y las emociones se unen para entretener a los colombianos. En este programa hemos sido testigos de los momentos más conmovedores protagonizados por la presentadora Laura Tobón.

  • Natalia Jiménez denunció que fue discriminada en un restaurante de Hollywood.
    Natalia Jiménez denunció que fue discriminada en un restaurante de Hollywood.
    Foto: Marcus Ingram/Getty Images
    Actualidad

    Natalia Jiménez denunció que fue discriminada en un restaurante de Hollywood por hablar español

    La cantante Natalia Jiménez explicó que, aunque había un grupo hablando en inglés con el mismo tono de voz, fue a ella a la que le solicitaron salir del establecimiento comercial.

  • La Quinta Estación tendrá un reencuentro en el 2024.
    La Quinta Estación tendrá un reencuentro en el 2024.
    Foto: Instagram @nataliajimenezoficial y YouTube La Quinta Estación.
    Música

    Natalia Jiménez confirmó el regreso del grupo La Quinta Estación para el 2024

    Los fanáticos de La Quinta Estación, agrupación que se conformó en el 2000 en España, no pudieron resistirse a reaccionar con furor ante la noticia de la cantante Natalia Jiménez.

  • CLIP 2 SDDM-min.jpg
    Se dice de mi

    Natalia Jiménez habló de la explotación laboral que vivió por parte de su mánager

    La cantante española reveló en Se Dice De Mí los motivos por los que decidió retirarse de la agrupación La Quinta Estación, con la que logró obtener muchos reconocimientos a nivel internacional. Ahora, se siente orgullosa de todo lo que ha alcanzado como solista.

  • Natalia Jiménez denunció que se esta usando información falsa sobre un supuesto reencuentro de la banda 'La Quinta Estación'
    Natalia Jiménez denunció que se esta usando información falsa sobre un supuesto reencuentro de la banda 'La Quinta Estación'
    Foto: Getty Images
    Música

    Natalia Jiménez denunció que están usando su nombre y el de la banda La Quinta Estación

    La cantante española Natalia Jiménez inició su carrera musical como vocalista en el año 2000 junto a esta exagrupación y en el año 2011 estrenó su primer álbum como solista.

  • Thumbnail
    Capítulos

    Natalia Jiménez, una española de corazón mexicano y sentimiento colombiano

    Random 360 habló con la artista española Natalia Jiménez sobre el nuevo homenaje que le rinde a México.

  • Natalia Jiménez
    Exclusivos Web

    Junto a su equipo, Natalia Jiménez revela qué situaciones difíciles ha superado gracias a la música

    Mientras sus semifinalistas explicaron el significado de algunos términos, la entrenadora contó cómo su talento se convirtió en un escape y cómo disfruta la fama actualmente.

  • natalia_.jpg
    Natalia Jiménez se conmovió con la historia de Reinaldo en La Voz Senior
    Foto: Caracol Televisión
    La Voz Senior 2021 🎙️

    Natalia Jiménez se conmovió con la historia de superación y amor de Reinaldo de La Voz Senior

    La entrenadora terminó en llanto tras la salida del participante y de conocer cómo superó una adicción y sus planes de reconquitar a su gran amor.

