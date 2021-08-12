Caracol TV Natalia Jiménez
Natalia Jiménez
Cantautora española que inició su carrera musical a principios de la década de 2000 como vocalista del grupo La Quinta Estación. Su primer disco como solista titulado con su propio nombre salió a la venta en junio de 2011.
Yeison Jiménez y Natalia Jiménez sorprenden con anuncio, ¿es verdad que son familia?
En redes sociales es común la pregunta sobre si Yeison Jiménez y Natalia Jiménez son familia o tienen algún parentesco. Ahora, su más reciente colaboración despertó todo tipo de comentarios.
Natalia Jiménez protestó frente al restaurante en Los Ángeles que la discriminó por hablar español
En agosto de 2023, Natalia Jiménez publicó un video en donde informaba que fue discriminada por hablar español. Casi un año después, regresó al establecimiento para protestar curiosamente.
Natalia Jiménez denunció que fue discriminada en un restaurante de Hollywood por hablar español
La cantante Natalia Jiménez explicó que, aunque había un grupo hablando en inglés con el mismo tono de voz, fue a ella a la que le solicitaron salir del establecimiento comercial.
Natalia Jiménez confirmó el regreso del grupo La Quinta Estación para el 2024
Los fanáticos de La Quinta Estación, agrupación que se conformó en el 2000 en España, no pudieron resistirse a reaccionar con furor ante la noticia de la cantante Natalia Jiménez.
Natalia Jiménez habló de la explotación laboral que vivió por parte de su mánager
La cantante española reveló en Se Dice De Mí los motivos por los que decidió retirarse de la agrupación La Quinta Estación, con la que logró obtener muchos reconocimientos a nivel internacional. Ahora, se siente orgullosa de todo lo que ha alcanzado como solista.
Natalia Jiménez denunció que están usando su nombre y el de la banda La Quinta Estación
La cantante española Natalia Jiménez inició su carrera musical como vocalista en el año 2000 junto a esta exagrupación y en el año 2011 estrenó su primer álbum como solista.
Natalia Jiménez, una española de corazón mexicano y sentimiento colombiano
Random 360 habló con la artista española Natalia Jiménez sobre el nuevo homenaje que le rinde a México.
Junto a su equipo, Natalia Jiménez revela qué situaciones difíciles ha superado gracias a la música
Mientras sus semifinalistas explicaron el significado de algunos términos, la entrenadora contó cómo su talento se convirtió en un escape y cómo disfruta la fama actualmente.
Natalia Jiménez se conmovió con la historia de superación y amor de Reinaldo de La Voz Senior
La entrenadora terminó en llanto tras la salida del participante y de conocer cómo superó una adicción y sus planes de reconquitar a su gran amor.