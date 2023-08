Natalia Jiménez denunció que fue discriminada en un restaurante de Hollywood por hablar español

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la reconocida cantante española radicada en México desde hace varios años, Natalia Jiménez , denunció que fue discriminada en un reconocido restaurante de Hollywood, Estados Unidos, por estar hablando por videollamada con su hija en un tono de voz alto.

"No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero lo de hoy ha sido increíble. Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron de restaurante, habiendo a mi lado una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo", fue el mensaje que escribió junto al clip.

En el video se logra ver a la intérprete de temas como 'Creo en mí' o 'Me muero' caminando en frente del establecimiento comercial mientras les aconseja a sus casi 2 millones de seguidores no visitar el lugar explicando que, aunque tienen a personal latino trabajando en las instalaciones, no tienen respeto por la comunicada que habla español.

Asimismo, mencionó que mientras a ella la sacaron del restaurante, a las personas que estaban a su lado y que estaban manejando un mismo nivel de voz que ella, pero en inglés, no les hicieron nada.

Ante la denuncia pública, varios usuarios de Internet se tomaron la plataforma digital para mostrar su impotencia frente a este tipo de acciones y para agradecerle por exponer estas situaciones que les ocurren a los artistas y que visibilizan cómo es tratada a veces la comunidad latina en el extranjero.

"Qué bueno que levantes la voz por quienes no pueden hacerlo y son victimas de eso", "a mí me pasó en el banco cuando fui a abrir una cuenta. Primera vez que me sentí discriminada por hablar español 😳. Quedé en shock. Me temo que no será la última", "qué triste que estas cosas pasen, imagínate todo lo que vive la comunidad Latina y que no tiene oportunidad de hacer público", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.