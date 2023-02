Natalia Jiménez confirmó el regreso del grupo La Quinta Estación para el 2024

A través de las plataformas digitales, más específicamente de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida cantante español Natalia Jiménez confirmó la noticia de su reencuentro con los demás integrantes de La Quinta Estación, agrupación que conformada en el 2000 en Madrid, España. La noticia la da a conocer poco después de denunciar que estaban usando su nombre y la de los demás artistas para ilusionar a la gente con un supuesto espectáculo.

"Yo la verdad que tenía planeado hacerlo dentro de un año, estábamos planeando una gran sorpresa para ustedes. La sorpresa la teníamos súper escondida, en secreto absoluto, pero nos querían estropear la sorpresa", empezó diciendo la intérprete de 'Creo que mí' en medio de la red social.

Mira también: Natalia Jiménez habló de la explotación laboral que vivió por parte de su mánager

Adicionalmente, señaló que el evento tendrá lugar en el 2024; sin embargo, estaba muy ansiosa de contarles sus planes a cada uno de los fanáticos de canciones como 'El sol no regresa', 'Sueños rotos', 'Daría', 'Me muero', 'Recuérdame', 'La frase tonta de la semana', 'Algo más,' 'Qué te quería', entre otros éxitos.

Te puede interesar: Natalia Jiménez decidió cancelar su boda horas antes de que se llevara a cabo

De inmediato los internautas reaccionaron con fueron haciendo comentarios como: "wow, mi amor, está sí que es una súper noticia", "qué notición, feliz al mil", "no quepo de emoción. No sabes lo feliz que me siento. Cuento los meses, las horas🔥❤️", "vengan para Argentina", "no manches.... Nunca los vi cuando estaban activos. Sería genial un reencuentro", "me muero Natalia, necesito un show en Buenos Aires", entre otros mensajes.

No te pierdas: Natalia Jiménez denunció que están usando su nombre y el de la banda La Quinta Estación

Publicidad

La denuncia de Natalia Jiménez

Hace tan solo un par de semanas, la cantante desmintió por medio de redes sociales que fuese a tener un reencuentro con Ángel Reyero, Pablo Domínguez o Sven Martin, agregando que estaban usando sus nombres de manera fraudulenta para obtener beneficio económica e ilusionar a sus admiradores.

"Se está intentando vender una gira en España con el uso ilícito del nombre de mi agrupación del cual yo y otro exintegrante tenemos los derechos internacionales de uso”, expresó Jiménez.

Por el momento, los fans están a la espera de conocer cómo será el encuentro, pues anhelan que hagan una pequeña gira por los principales países de América Latina y Europa; sin embargo, no se ha confirmado ningún otro detalle.