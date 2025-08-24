Capítulo The Suso's Show: Sin Omar Geles, Iván Calderón no habría dejado cantar a Daniel

En este capítulo de The Suso's Show los invitados son Iván y Daniel Calderón, padre e hijo le demuestran al Paspi que su conexión va mucho más allá de la música. Los dos hablan del inicio de sus carreras y de la forma en la que se consolidaron como referentes en la música en Colombia. Incluso hay un punto de la entrevista en la que se le miden a llamar a Pipe Calderón y demuestran que son una familia demasiado unida.

No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos de esta producción aquí.



Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.