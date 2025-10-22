Participantes del ‘Desafío’ que ya aseguraron plata sin ganar el ‘reality’

Durante el capítulo 77 del ‘Desafío Siglo XXI’, los integrantes de Omega hablaron sobre el dinero que tiene el equipo, casi 300 millones de pesos, y mencionaron a los que ya aseguraron dinero por cumplir sus tareas como El Elegido.

El primero fue Eleazar, que ya tiene 20 millones de pesos en su cuenta. Los primeros 10 millones de pesos se los ganó cuando era capitán de Alpha y debía caerse al piso en la pista del Box Blanco cuando estuviera regresando. En esa ocasión, el competidor no solo logró ganarse el dinero, sino que también evitó la prueba de eliminación, pue se quitó el chaleco.

El otro botín se lo ganó en Omega, en la etapa de dos equipos. Eleazar fue El Elegido y su misión era hacer que el equipo perdiera la prueba de Sentencia y Hambre, tarea que logró cumplir, en gran parte, por la falta de definición de Tina, su compañera.

Rosa es otra de las competidoras que ya tiene 10 millones de pesos asegurados, comentaron los de Omega, al igual que Leo, que se las ingenió para cumplir su tarea cuando fue El Elegido, y Tina.



Hay otros de Omega que tienen hasta 40 millones de pesos, por el dinero que se han ganado en equipo. No obstante, esta cantidad no está asegurada, pues la pueden perder mientras sigan en competencia.

Aunque los desafiantes del equipo rosado no hablaron de sus contrincantes, en Gamma también hay una participante tiene asegurado su dinero. Se trata de Mencho, que tiene 20 millones de pesos fijos en su cuenta; en una ocasión tuvo que fingir una lesión, lo cual enojó a sus compañeros, y en otra debía molestarse cuando Omega celebrara. Ambas tareas las cumplió.

Juan, por su parte, cuenta con el dinero que ganó mientras estuvo Omega; sin embargo, la cifra cambió cuando les prestó ocho millones de pesos al resto de Gamma para pagar el arriendo y evitar la Playa Baja. En esa ocasión, Camilo también puso para la vaca, pero luego fue eliminado. Al siguiente ciclo, el conjunto naranja optó por ir a Playa Baja para no pedirle más plata a Juan.



Cuánto se lleva el ganador del 'Desafío' 2025

Para esta edición del ‘reality’ de Caracol habrá un ganador absoluto que se llevará 1.200 millones de pesos. La cifra final puede aumentar en caso de que el gran vencedor consiga los 10 millones de pesos por cumplir la tarea de El Elegido.

