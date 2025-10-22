Camilo puso en entredicho la inteligencia de Yudisa en el 'Desafío' y se fue en contra de Mencho

Camilo y Grecia salieron oficialmente de La Ciudad de las Cajas con la eliminación de Gio y Manuela en el Box Negro. Antes de irse del programa, los Súper Humanos hablaron con sus compañeros sobre lo que ocurrió en la competencia durante el último ciclo y analizaron por qué Gamma ha tenido un bajo rendimiento desde que inició la etapa de dos equipos.

Camilo no está de acuerdo con la elección de Yudisa en el 'Desafío'

Según informó en El Cubo de Eliminados de ditu, no termina de entender por qué la capitana de los naranjas protege tanto a Mencho si algunos la consideran como una ficha débil dentro del juego debido al rendimiento que ha tenido en ciertas pistas.

"Yudisa no es inteligente, no fue inteligente al momento de armar el equipo (...) Va por dos fuertes, pero si hay dos fuertes, ¿el resto del equipo qué?, ¿de cartón? Si hay dos fuertes, el resto del equipo los opaca y listo, no se hace nada. Dejó ir a un montón", mencionó frustrado.



Asimismo, aseguró que de mujeres dejó escapar a Manuela y Tina, que hacen parte de Alpha, pero añadió que está de acuerdo con la selección de Valentina debido a su buen desempeño en el terreno de juego. Ante este panorama, Gio intervino para calificar a Mencho de "flojita".

"Yo a Mencho la admiro y la respeto, pero en el nivel en el que obviamente somos puros jóvenes, tenemos más fuerza, más energía, todo y ella es una señora y para estar aquí, a este nivel, ha guerreado demasiado, ha dado mucho de qué hablar, pero obviamente tú vas a tener más resistencia que Mencho (señalando a Manuela), muchas chicas van a tener más resistencia que Mencho", mencionó.

El clip publicado por ditu en su cuenta oficial de Instagram generó todo tipo de reacciones, especialmente entre los admiradores de la líder de la casa, quienes aseguraron que quizás el ser la participante más joven del programa (18 años) la llevó a tomar decisiones guiadas con el corazón y no con una mente enfocada en el juego.

