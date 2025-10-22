Último show de Joan Alarcón, exparticipante de 'La Voz Colombia', antes de morir

Hay luto en las plataformas digitales por la muerte de Joan Alarcón, el destacado cantante recordado por su participación en 'La Voz Colombia' 2012, donde tuvo la oportunidad de mostrar su talento y compartir escenario con Miranda, la ganadora. Luego de que se conociera la situación de salud por la que atravesaba y los problemas que denunció respecto a la atención médica, se reveló un video suyo en donde probaba el gran amor que le tenía a la música.

Mira también: Exparticipante del Desafío volvió al programa para sacarle el jugo Gamma: ¿quién es?



Este sería el último show de Joan Alarcón antes de morir

A inicios de octubre de 2025, el artista asistió a un evento en compañía de la creadora de contenido digital Yina Rose, a quien frecuentemente mostraba en redes sociales debido a la estrecha relación de amistad que sostenían. Allí tuvo la oportunidad de cantar el exitoso tema musical 'Vivir lo nuestro', de La India y Marc Anthony sobre el escenario.



Fue precisamente Vivia Miranda Alarcón la que dio a conocer la grabación poco después de que se confirmara la muerte: "Hoy quiero compartir con ustedes un video muy especial que me dejó un recuerdo imborrable. Nos dejó una gran persona, un cantante excepcional que me hizo sentir especial en mi cumpleaños con su voz y su talento. Su voz, su pasión y su amor por la música siempre estarán conmigo💓", escribió.



Mira también: El 'show' del exparticipante de 'La Voz Colombia' que murió: cantó con Ricardo Montaner

Publicidad

Joan Alarcón se dio a conocer en el programa musical de Caracol Televisión y, aunque mantuvo un perfil bajo en los últimos años, con frecuencia fue invitado a varios programas de Caracol Televisión, tal fue el caso de 'Día a Día' y 'La Red'. En este último espacio, de hecho, relató cómo le fue diagnosticado el cáncer que padecía y de qué forma enfrentaba la enfermedad.

"Como si me hubiera caído mal la comida, como si tuviera el intestino irritado, como que se te llena el abdomen de gases, pero no tienes la posibilidad de expulsarlos, y un dolor en la espalda", relató el cantante respecto a los primeros síntomas que presentó, añadiendo que después de someterse a varios exámenes y de presentar una trombosis, se enteró del cáncer que estaba atacando a su cuerpo.

Publicidad

Mira también: Exparticipante de Yo Me Llamo 2012 recordó intento de abuso en su infancia