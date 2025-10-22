Potro venció su quinta Muerte en 'Desafío' y su familia habló tras polémica con Juan

En los últimos ciclos del reality de los colombianos, los televidentes han sido testigos de la estrategia que han creado Katiuska y Juan para protegerse en La Ciudad de las Cajas y avanzar en competencia teniendo en cuenta su amistad fuera del programa. Esto ha causado incomodidad en los participantes, por lo que muchos se llevaron una gran sorpresa al enterarse de que Potro debía volver al Box Negro para defender su cupo en la producción debido a que la líder de los rosados quería cuidar al entrenador fitness.

Familia de Potro le dedicó emotivo mensaje tras el resultado del Desafío a Muerte. Foto: Instagram @potro_desafioxxl

En este sentido, Potro tuvo que medir habilidades físicas como la puntería, el equilibrio y la resistencia junto a Gio, quedándose de esta forma con un pase directo al siguiente ciclo en el programa. Ante este panorama, la familia del boxeador decidió pronunciarse a través de las plataformas digitales, demostrándole de esta forma que lo apoya en cada paso que da.

"Potro sigue demostrando que los verdaderos guerreros nunca se rinden", escribieron en las historias de Instagram del deportista junto a un video de la prueba en el que aparece corriendo para tocar la campana y anunciar el fin de la competencia.



Es necesario mencionar que varios internautas se han tomado la última publicación que hizo el 'Desafío' en sus redes en colaboración con el perfil del Súper Humano en donde la expresan su gran admiración por el desempeño que ha tenido en el programa, pero también por su resiliencia:

"No merece irse aún y sin plata menos❤️", "Quiero que sea el ganador", "Ojalá este hombre se gane el Desafío ❤️", "Rey de los castigos, rey de las muertes, pero sobre todo rey de la resiliencia. Ojalá ganes 🔥👏", "Merece ganar esa vaina 👏👏👏", "La devoción que tienes por tu familia es admirable🙌🙌👏👏👏 tome su like y seguido🙌", "Él ha sido tan valiente por su hija", son algunos de los mensajes que se destacan.

