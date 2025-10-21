En 'Día a Día' rechazaron jugada de Gio para provocar "expulsión de Zambrano" del 'Desafío'

Muchos fueron los momentos de tensión que se vivieron durante el episodio del programa de Caracol Televisión emitido el pasado 20 de agosto. De hecho, uno de los más comentados en redes sociales fue el del primer capitán de Gamma con el atleta olímpico, pues justo después de que anunciaran el punto por el que estaban compitiendo el exmilitar intentó sacar de sus casillas a su rival para generar una pelea.

Fueron precisamente los presentadores de 'Día a Día' los que reaccionaron a este y otros momentos importantes de la prueba. La primera en referirse al tema fue Catalina Gómez, quien aseguró: "No, pero además me da pesar porque Gio no es así. O sea, eso no le queda bonito y así después pida disculpas (...) Está muy enchuquizado".

Posteriormente, el turno fue para Carlos Calero, quien aseguró que no comprendía por qué había pedido disculpas si finalmente se estaba escudando en que quería "probar la derecha de Zambrano" teniendo en cuenta que este tipo de enfrentamientos pueden ser un motivo de expulsión del programa.



Iván Lalinde, por su parte, dijo que no entendía cuál era la necesidad de excusarse después de irse en contra de sus rivales y pegarles la "puñalada trapera".



Mensaje de Gio a Zambrano luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

Cuando se reunieron con Andrea Serna luego del enfrentamiento deportivo, Gio pidió la palabra para hacer las paces públicamente con su oponente, argumentando que esperaba que todo se quedara dentro del juego y que esto no permeara la buena relación que han construido:

"Espero que lo que pase en competencia se quede en competencia. Ya saben que ante todo hay amistad. A lo último con Zambrano, de mi parte, era por jugar. Quería ver cómo iba a reaccionar Zambrano ante la presión porque pues yo sé que su derecha debía de doler un poquito y yo quería sentirla a ver si lo desestabilizaba, pero ante todo juego limpio, muchachos", mencionó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.