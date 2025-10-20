Miryan, del 'Desafío', responde si Katiuska está enamorada de Juan: "Esa mujer lo ama"

Publicidad
En los últimos días, salió Miryan del Desafío Siglo XXI, quien perteneció a Omega durante toda la competencia. Precisamente, la Súper Humana estuvo con Johncito en Preguntas a Muerte y respondió lo que muchos televidentes estaban esperando.
Se refirió al tema de si Katiuska está enamorada de Juan y esto fue lo que explicó. “Esa mujer lo ama, pero siento que es de amistad. Yo lo he vivido y lo he visto desde muy cerca, y siento que es de amistad y nunca le he visto la malicia, la verdad no”, expresó.
Posteriormente, le cuestionaron cómo era realmente Katiuska y negó que ella fuera la “villana” del reality. Frente a esto, Miryan aseguró que cuando los participantes están en competencia, todos se transforman, porque nadie quiere perder. En medio de esto, defiende a la capitana de Omega con las siguientes palabras.
“En la casa, ella era la que nos consentía, nos cocinaba, ella me peinaba, me mandaba divinas a todas las pruebas. Con ella hice una linda amistad y creo que todos tenemos nuestros demonios interiores y cuando uno está en crisis, eso sale a flote, pero eso no está mal. Como a no todo el mundo lo graban, entonces, la gente juzga a su manera”, añadió.
Por otra parte, Miryan habló sobre lo mejor y lo que no le gustó tanto de su experiencia en el Desafío Siglo XXI. Primero empezó diciendo que conoció a muchas personas con las que se hizo amiga y el crecimiento personal que tuvo desde el primer día hasta el momento en el que tuvo que despedirse de su equipo tras perder en el Box Negro.
“Lo peor, siento que, el no comer fue es. Yo soy una persona demasiado asquienta y uno quedarse sin servicios, no bañarse. Al principio fue muy duro y eso para mí fue lo peor. Al contrario de lo que yo pensaba, el tema de la comida se me dio más tranquilo”, agregó.
Finalmente, le envió un saludo a todos sus seguidores y expresó que quiere que la conozcan más afuera de la pantalla y que con los más de $55 millones que obtuvo al salir del programa, los invertirá en su negocio, en el estudio y también los usará para comprar buenos equipos audiovisuales en redes sociales y hacer mucho contenido. Además, reveló que no conoce el mar y que cumplirá este sueño muy pronto.
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.