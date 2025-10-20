Quién es la novia de Andy Rivera: ella es Xime Mua, la mujer que le robó el corazón

El intérprete de 'Te pintaron pajaritos', 'Alguien más' y 'Espina de rosa' cumplió un sueño el pasado 18 de octubre al presentarse en el Movistar Arena de Bogotá y vivir una velada llena de música y baile en compañía de sus fanáticos. Durante el evento, el hijo de Jhonny Rivera aprovechó para presentar públicamente a su pareja sentimental, Ximena Castañeda.

En medio del espectáculo, el artista permitió que la joven se subiera a la tarima y, por medio de un abrazo y un beso, confirmó que están juntos y que se encuentra en una de las etapas más felices de su vida: "¿Qué sientes? Yo sé qué siento... Siento que te quiero mucho", le dijo en frente de los asistentes.

Los fanáticos no dudaron en gritar de la emoción y corear el nombre de ambos, mostrándose emocionados de que por fin expusieran su amor teniendo en cuenta que los rumores de relación iniciaron hace varios meses.



"La felicidad que me quitó Yina me la devolvió Andy Rivera", "Yo quiero el poder de manifestación de Ximena", "Por estar viendo el show de Yina nos perdimos de esto", "El que madruga, lo humillan temprano", "Lina Tejeiro salió del chat", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.



Quién es la novia de Andy Rivera

Castaño, conocida públicamente como Xime Mua, es una creadora de contenido digital enfocada en rupturas amorosas y crecimiento personal. En su cuenta oficial de Instagram recoge casi un millón de seguidores, comunidad que ha permanecido fiel a las publicaciones que realiza, ya que hace reflexiones sobre la vida y habla abiertamente sobre las experiencias doloras que ha vivido para motivar a más personas a no rendirse en el proceso.

Los rumores de una posible relación con Rivera iniciaron con la publicación del video de 'Dame un beso' debido a que ella posó como la modelo principal de una historia llena de romanticismo. A pesar de que compartieron en algunas oportunidades, no se había dado a conocer oficialmente que se encontraban en una relación; de hecho, muchos llegaron a pensar que se trataba de una estrategia de marketing para promocionar la canción.

