Quién es la novia de Andy Rivera: ella es Xime Mua, la mujer que le robó el corazón

Quién es la novia de Andy Rivera: ella es Xime Mua, la mujer que le robó el corazón

El cantante de música urbana dio a conocer que Xime Mua es su nueva pareja sentimental. El hecho tuvo lugar en su concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

Quién es la novia de Andy Rivera, a quien presentó públicamente en el Movistar Arena.
Foto: Instagram @andyrivera y @xime_mua
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

