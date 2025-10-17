🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Cualquier ficha mal jugada podría hacer caer a todo un equipo

Empieza la prueba de Sentencia y Bienestar
Gamma y Omega se enfrentan en el Box Azul, ¿quién ganará?
Gamma y Omega se enfrentan en el Box Azul, ¿quién ganará?
Después de la llamada con Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, Leo le dijo a todo el equipo que ellos deberían estar serios en las pruebas y no seguir con la recocha que tienen en la casa. Por lo cual, Tina se afectó por esto y Katiuska no estuvo de acuerdo, porque eso sucedió hace dos días.
Manuela se queda en Omega y Gio se despide para reunirse con Gamma en Playa Baja.
Rata le pide a Dios que ayude a sus compañeros en Playa Baja, para que no les afecte la lluvia.
Todos los integrantes de Gamma llegan a Playa Baja para organizar su nuevo hogar, pero les llueve en medio de este momento.
Publicidad
Publicidad
Publicidad