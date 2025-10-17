🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Cualquier ficha mal jugada podría hacer caer a todo un equipo

En vivo
Murió Gustavo Angarita

No te pierdas esta noche el Desafío, en donde los equipos se enfrentarán para evitar que enchalequen a una mujer. Debes estar muy atento a todos los detalles de este capítulo 75.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 17 de oct, 2025
  • 08:50 p. m.
    Empieza la prueba de Sentencia y Bienestar

    Gamma y Omega se enfrentan en el Box Azul, ¿quién ganará?

  • 08:48 p. m.
    Leo tuvo discusión con Tina

    Después de la llamada con Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, Leo le dijo a todo el equipo que ellos deberían estar serios en las pruebas y no seguir con la recocha que tienen en la casa. Por lo cual, Tina se afectó por esto y Katiuska no estuvo de acuerdo, porque eso sucedió hace dos días.

  • 08:36 p. m.
    Manuela y Gio regresan de ditu

    Manuela se queda en Omega y Gio se despide para reunirse con Gamma en Playa Baja.

  • 08:32 p. m.
    Rata hace oración por Gamma

    Rata le pide a Dios que ayude a sus compañeros en Playa Baja, para que no les afecte la lluvia.

  • 08:31 p. m.
    Gamma llega a Playa Baja

    Todos los integrantes de Gamma llegan a Playa Baja para organizar su nuevo hogar, pero les llueve en medio de este momento.

